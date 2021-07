Covid : La préfecture invalide le couvre-feu dans l'Île d'Aix

Le maire de l'Île d'Aix voit son arrêté de couvre-feu retoqué par la préfecture de Charente-Maritime. Il avait été pris dés mardi 27 juillet pour interdire les sorties et déambulations nocturnes de minuit à 06H00 dans l'île.

La préfecture explique dans un communiqué que cet arrêté "ne repose pas sur des bases légales et ne peut donc être applicable". Le communiqué précise que "compte tenu du caractère très touristique de l'île, les services de l'État sont convenus avec la commune de mettre en place sans attendre un certain nombre de mesures". On citera la distribution de plusieurs milliers d'autotests, la mise en place d'opérations de dépistage et de sensibilisation aux gestes barrières, ou encore le renforcement des contrôles par les forces de l'ordre, y compris au départ des bateaux reliant le continent à l'île d'Aix.