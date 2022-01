Covid : la Saint-Vincent du chablisien à Fleys n'aura pas lieu

Le Covid a eu une nouvelle fois raison de la Saint-Vincent de Fleys, dans l'Yonne. La grande fête des vins de Chablis, qui devait se dérouler les 5 et 6 février prochains est reportée en raison de la pandémie. C'est la deuxième fois que les organisateurs sont obligés de modifier leur calendrier.

Trop de contraintes

Initialement prévue en février 2021, la 52e édition de la Saint-Vincent du chablisien à Fleys, avait été reportée à 2022 en raison du Covid. A un mois de l'évènement, presque tout était prêt : les affiches, les décorations, la cuvée de la Saint-Vincent qui réunit les vins de 40 exploitants... mais la situation sanitaire s'est dégradée et voilà que l'histoire bégaye. Les organisateurs doivent une fois de plus faire face à une immense déception :"il y avait trop de contraintes pour l'organiser comme prévu dans un mois", explique Lucie Thieblemont, responsable de la communication de la Saint-Vincent de Fleys.

"Les conditions n'étaient clairement pas tenables : on aurait été obligé de faire assoir les gens dans les caveaux de dégustation, la déambulation dans les rues aurait été imposée car il fallait éviter les positions statiques. On ne pouvait pas s'engager à maîtriser ça totalement. Et puis le banquet avec 800 personnes sous un chapiteau et le bal qui était censé suivre alors même que les boites de nuit sont fermées... ", égraine l'organisatrice. Avec ses camarades, elle a donc fait le choix de la responsabilité : "Dans le contexte de cette nouvelle vague, avec la contamination qui s'accélère, on n'avait pas envie de passer pour des irresponsables".

Reporter mais pas annuler

Tout le village du chablisien travaille d'arrache pied depuis plus de trois ans pour organiser la fête. Alors malgré la déception et une pointe de découragement, les bénévoles et les organisateurs ne veulent pas annuler la manifestation. Ils souhaitent la reporter une fois de plus, pour que tout cet engagement soit enfin récompensé. "Il y a eu beaucoup de travail de la part de certains bénévoles : un atelier "décors" qui se réunissait régulièrement, des fidèles qui ont passé beaucoup de temps, œuvré avec enthousiasme, avec foi pour faire en sorte que le village soit décoré dignement le jour J. Donc on avait mal au cœur d'annuler, de se dire que tout ce travail avait été fait pour rien. Tout cela sera donc conservé pour pouvoir les sortir enfin un jour, et pouvoir enfin faire notre fête, accueillir les visiteurs, se réjouir... parce que c'est vraiment une envie forte, je pense, et pas que chez les gens du village ! C'est très général dans notre pays", ajoute Lucie Thieblemont.

Pour l'instant, un peu sous le choc, un peu dépités, les organisateurs doivent d'abord encaisser. La date du report de cette Saint-Vincent de Fleys sera arrêtée cet été. Elle pourrait être organisée en fin d'année.

