Covid : "la situation s'est fortement dégradée en PACA" selon l'ARS

L'Agence régionale de santé estime que la situation épidémique s'est fortement dégradée en PACA cette semaine. Les indicateurs de circulation du virus sont en forte hausse, tout comme les hospitalisations.

Le virus circule davantage, notamment chez les jeunes

Ces sept derniers jours, le taux d'incidence a quasiment triplé dans la région PACA (404 cas positifs pour 100.000 habitants, contre 146 cas la semaine précédente). Ces augmentations concernent toutes les classes d'âge mais les jeunes sont particulièrement touchés. Chez les jeunes de 15 à 25 ans qui se font dépister, 8% sont positifs au virus.

Tous les départements de la région sont concernés par cette augmentation ,avec une situation plus critique sur le littoral et dans les agglomérations. La variant Delta s'est imposé : il représente 96% des cas (contre 89% au niveau national).

Des hospitalisations en hausse

A l'hôpital, tous les marqueurs sont en hausse. On compte 308 personnes contaminées hospitalisées en PACA, soit 123 de plus en une semaine. La hausse est particulièrement marquée dans les Bouches-du-Rhône (165 hospitalisations, 82 de plus que la semaine passée) et dans le Var (50 hospitalisations, 19 cas de plus que la semaine passée).

Une personne sur cinq entrée en réanimation au mois de juillet a moins de 49 ans.