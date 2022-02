Covid : la Suisse assouplit à son tour ses restrictions sanitaires

Après la France ce mercredi 2 février, la Suisse a revu ses restrictions sanitaires liées à la crise Covid. A partir de ce jeudi, l'obligation du télétravail et les quarantaines pour les cas contacts sont supprimées.

Suivant les cantons, les masques ont été également été abandonnés depuis lundi dans les écoles. Un abaissement des restrictions alors que la Suisse reste l'un des pays avec les plus grand nombre d'infections en Europe. Rien que pour la journée de mardi à mercredi, 41 000 nouveaux cas ont été détectés dans ce pays qui compte 8,6 millions d'habitants.

La levée de toutes les restrictions d'ici mi-février ?

"Bien sûr la pandémie n'est pas finie mais nous voyons la lumière à l'horizon", a déclaré le président de la confédération helvétique, Ignazio Cassis, lors d'un point de presse mercredi. Les signes indicateurs d'une prochaine sortie de crise se multiplient, "laissant entrevoir le début de la phase endémique", souligne un communiqué du gouvernement.

Une consultation avec les cantons, les représentants de la société civile et les élus sur l'assouplissement des mesures restantes. La levée totale pourrait ainsi entrer en vigueur dès le 17 février. L'obligation du pass sanitaire au restaurant et dans les lieux culturels seront donc supprimés tout comme le port du masque dans les transports en commun et les magasins ainsi que les restrictions liées aux réunions privées et publiques.

Si la situation sanitaire est encore trop incertaine le 16 février, le Conseil a prévu de procéder à un assouplissement en deux étapes. Les personnes infectées devront continuer à s'isoler.