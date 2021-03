Covid : la vaccination dès 70 ans, mode d'emploi dans la Manche

Les personnes âgées de 70 ans et plus sans comorbidités peuvent désormais prendre un rendez-vous pour se faire vacciner contre le covid dès ce jeudi. Les premières injections pour ce public cible sont prévues à partir de samedi. Voici les démarches à suivre.

A partir de ce samedi 27 mars, la campagne de vaccination s'ouvre aux 70 ans et plus sans comorbidités

Nouvelle étape dans la campagne de vaccination contre le covid dans le pays. Dès ce samedi 27 mars, elle est ouverte aux 70 ans et plus ne souffrant pas de comorbidités. Cela représente près de 3,5 millions de personnes en France. La prise de rendez-vous est ouverte depuis ce jeudi.

Où me faire vacciner ?

Si vous dans cette catégorie, plusieurs possibilités s'offrent à vous pour votre lieu de vaccination :

chez votre médecin traitant

dans un des neuf principaux centres de vaccination, et les centres temporaires du département

en pharmacie

Comment prendre mon rendez-vous ?

Auparavant, vous devez prendre un rendez-vous. Les autorités sanitaires demandent de privilégier la démarche en ligne via des plateformes comme Doctolib, Keldoc, ou via santé.fr

Il est également possible de téléphoner :

auprès de la plateforme normande au 02 79 46 11 56 accessible du lundi au vendredi de 8h à 18h sans interruption.

accessible du lundi au vendredi de 8h à 18h sans interruption. ou de la plateforme nationale 0 800 009 110 accessible 7j/7 de 6h à 22h sans interruption. Ce numéro vert va vous permettre d'être redirigé vers le standard téléphonique du centre le plus proche ou obtenir un accompagnement à la prise de rendez-vous

Au moment de votre prise de rendez-vous, munissez-vous d'une pièce d'identité et de votre carte vitale pour pouvoir donner votre numéro de sécurité sociale. Dès lors que vous prenez rendez-vous pour une première injection, la date de la seconde est d'ores et déjà réservée. Second rendez-vous qui interviendra dans les 28 jours pour les vaccins Pfizer et Moderna ; douze semaines après pour l'AstraZeneca. Si vous êtes dans le public cible, vous n'êtes pas obligé de passer par la case médecin traitant avant de faire les démarches.

Quel vaccin ?

Pour les vaccins, tout dépend du lieu de vaccination :

dans les centres de vaccination, vous pouvez recevoir un des deux vaccins dits ARN messager : Pfizer ou Moderna

chez les professionnels de santé (pharmaciens, médecins), il s'agit de doses du vaccin AstraZeneca

Lors de votre rendez-vous, vous devez être muni d'une pièce d'identité, de votre carte vitale et, si vous l'avez reçue à temps, votre attestation de droit. Vous passez ensuite un entretien avec un soignant. On vous demande de remplir un questionnaire : il vise à vérifier que vous pouvez être vacciné normalement. Parmi les questions : avez-vous eu un test positif au covid au cours des trois derniers mois ?, avez-vous de la fièvre ?, êtes-vous traité par un médicament anti-coagulant ?, etc.

Place ensuite à la vaccination en tant que tel, par un professionnel de santé. Après l'injection, vous devrez rester une quinzaine de minutes sur place par mesure de sécurité, avant de rentrer chez vous.