Covid : "Le CHU de Poitiers se prépare à l'arrivée de la deuxième vague", assure sa directrice

Alors que la situation sanitaire s'aggrave dans le pays, les hôpitaux se préparent à faire face à une deuxième vague de l'épidémie de Covid. "Ce serait exagérer de dire que nous sommes prêts. En revanche, nous pouvons dire que nous nous y préparons quotidiennement", explique Anne Costa, directrice générale du CHU de Poitiers, invitée de France Bleu Poitou ce mardi 13 octobre.

"Nous avons tiré les conséquences de la première vague, reconstitué nos stocks. Nous avons une cellule de crise qui examine la situation, et nous avons un laboratoire de virologie qui réalise tous les dépistages de la Vienne", poursuit-elle. "Nous avons dû faire face à une crise exponentielle de cette activité à travers Bio86 et nos centres de prélèvements, il nous faut donc rester vigilants et respecter les gestes barrières".

Situations sous contrôle au CHU de Poitiers

Pour l'instant, la deuxième vague n'est pas arrivée à l'hôpital de Poitiers, assure la directrice. "Depuis début septembre, nous avons une activité faible mais vivace. Nous avons un ou deux patients en réanimation, ce qui est peu, mais nous surveillons", ajoute-t-elle.

ÉCOUTEZ : Anne Costa fait le point sur la situation au CHU de Poitiers sur France Bleu Poitou

"Nous avons un dispositif qui nous permet d'augmenter d'accueil de patients par paliers : 10 lits dédiés en maladies infectieuses, huit lits dédiés en gériatrie et jusqu'à six lits dédiés en réanimation. Sans être en situation de déprogrammer le reste de l'activité", assure Anne Costa. Elle appelle également les personnes fragiles et les soignants à se faire vacciner contre la grippe, dont la campagne de vaccination démarre ce mardi.

Un match de basket du PB 86 pour remercier les soignants

Pour remercier les soignants et leur mobilisation face à la crise sanitaire, le PB 86 dédie son match de ce mardi soir aux personnels de l'hôpital de Poitiers. La rencontre des basketteurs poitevins contre Blois en 32e de Coupe de France, à 20h à la salle de Saint-Éloi, mettra donc les soignants à l'honneur.

"C'est une belle reconnaissance pour nos professionnels, qui sont mobilisés pour s'adapter à l'évolution de cette épidémie. Et c'est l'occasion pour moi de leur exprimer ma profonde reconnaissance et mes plus vifs remerciements", confie la directrice générale du CHU. Des masques seront vendus lors de la rencontre, et une partie des recettes sera reversée à l'hôpital.