À partir de lundi 11 janvier, le Comité des Italiens à l'étranger de Chambéry met en place des entretiens thérapeutiques pour soutenir moralement les Italiens de Savoie et Haute-Savoie coupés de leurs familles depuis de longs mois.

Covid-19 : un soutien psychologique à Chambéry et Annecy pour les expatriés italiens coupés de leur pays

Les Italiens de Savoie et Haute-Savoie peuvent désormais prendre rendez-vous pour des entretiens thérapeutiques à Chambéry et à Annecy.

Crise économique et interdiction de se déplacer pour voir ses proches... Parmi les 14.000 Italiens qui vivent en Savoie et Haute-Savoie, beaucoup souffrent de la situation sanitaire. Le Comité des italiens à l'étranger, basé à Chambéry, met en place, dès lundi 11 janvier, une cellule d'écoute gratuite, en italien, sous forme de rendez-vous en présentiel.

Notre dispositif n'est pas une thérapie, mais plutôt un lieu de discussion.

Sara Fonsato, responsable du groupe "jeunes" au Comité, espère avoir de nombreuses inscriptions. Selon elle, les Italiens sont en détresse psychologique mais n'arrivent pas à l'exprimer. "C'est dans notre culture, on a du mal à avouer que quelque chose ne va pas. Notre dispositif n'est pas une thérapie, mais juste un lieu d'écoute, d'échange, afin de soulager les gens."

Reportage avec les Italiens de Chambéry Copier

Isolement et problèmes économiques

Anna, arrivée de Naples il y a six ans, vit aujourd'hui à Chambéry avec son compagnon. Pour eux, le plus dur à vivre est l'éloignement avec leur famille. "Nous ne sommes pas rentrés en Italie depuis le moins d'août. C'est compliqué de ne pas savoir quand on pourra les revoir."

Beaucoup d'Italiens étant saisonniers, la crise du Covid-19 implique pour certains une perte de leur travail. Carolina Corsi, conseillère thérapeute, tente de les aider à gérer ces difficultés. "La remise en cause des projets professionnels et les difficultés économiques créent beaucoup de frustration et d'anxiété", déplore-t-elle.

Ces entretiens thérapeutiques ont lieu les lundis et mercredis à Chambéry (de 16 à 18 heures) et les mardis à Annecy (de 14 à 18 heures). Il est possible de prendre rendez-vous par mail (restiamoinsieme.sportello@gmail.com), téléphone (+33 7 67 77 21 58 ou +33 6 02 61 29 78) ou sur le site internet du Comites de Chambéry (Comité des italiens à l'étranger).