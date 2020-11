Covid : le masque devient obligatoire le centre-ville et les parcs de Bergerac

Pour faire face à la propagation de l'épidémie de Covid et limiter la circulation du virus, de nombreuses communes rendent le port du masque obligatoire sur leur territoire ou dans certaines zones. C'est désormais le cas de Bergerac.

À la demande du maire, le préfet de la Dordogne a pris un arrêté, ce jeudi 5 novembre, pour rendre obligatoire le port du masque dans le centre-ville, ainsi que dans les parcs et les cimetières.

Toutes les personnes de plus de 11 ans doivent donc désormais porter un masque lorsqu'elles circulent dans les rues du centre-ville entre 8h et 20h, sur la place Barbacanne, ainsi que dans les parcs, jardins et cimetières de la ville. Cette nouvelle mesure prend effet dès ce jeudi 5 novembre et va jusqu'au 1er décembre.

Voici la liste des rues concernées :