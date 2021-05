Covid : le masque obligatoire pendant "encore quelques semaines", estime le préfet de Meurthe-et-Moselle

Le port du masque sera encore nécessaire (et obligatoire) pour "au moins quelques semaines", estime ce mardi 25 mai le préfet de Meurthe-et-Moselle. Arnaud Cochet était l'invité de France Bleu Lorraine ce mardi matin.

Le préfet de Meurthe-et-Moselle Arnaud Cochet et la déléguée territoriale par intérim de l'ARS, Aline Osbéry en compagnie des médiateurs de lutte anti-covid

Pourra-t-on bientôt tomber le masque ? Alors que la vaccination progresse et que les projections de l'institut Pasteur sont optimistes, le préfet de Meurthe-et-Moselle, Arnaud Cochet, a douché ce mercredi 25 mai les espoirs de ceux qui espéraient pouvoir bientôt s'en passer.

Arnaud Cochet, préfet de Meurthe-et-Moselle, invité de France Bleu Sud Lorraine Copier

"Les taux d'incidence sur le département sont en très forte baisse, mais ils sont encore à un niveau relativement élevé", rappelle Arnaud Cochet. Selon les derniers chiffres de Santé Publique France, le taux d'incidence s'élève à 81 en Meurthe-et-Moselle (et 104 dans les Vosges). "Je rappelle qu'en septembre 2020, nous étions en-dessous de 50, donc ce n'est pas le moment de ruiner nos efforts", estime le préfet.

Le masque obligatoire dans toutes les communes de plus de 5.000 habitants

"Je constate qu'en ville il y a dans certains endroits une forte concentration, ce n'est pas le moment d'alléger les mesures trop rapidement", juge Arnaud Cochet. Le masque est encore obligatoire dans toutes les communes de plus de 5.000 habitants en Meurthe-et-Moselle.

Parallèlement, la vaccination progresse : on approche les 35% d'adultes vaccinés en Meurthe et Moselle et près de 40% dans les Vosges.