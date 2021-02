Covid-19 : pas de nouvelles restrictions pour le Nord et le Pas-de-Calais, annonce Jean Castex

Le premier ministre laisse aux Français une semaine de répit avant un possible durcissement des mesures pour lutter contre l'épidémie de Covid. Lors de son point presse de ce jeudi, Jean Castex a annoncé que les 20 départements, dont le Nord et le Pas-de-Calais où le virus circule le plus, sont désormais sous surveillance renforcée.

"Dans ces vingt départements, les préfets engageront des concertations avec les élus pour inviter, sans attendre, les habitants à la plus grande vigilance et envisager dans tout ou partie de ces territoires, des mesures de freinage proches de celles mises en place à Nice et Dunkerque", a-t-il déclaré.

Le premier ministre laisse donc une semaine et annonce un nouveau point la semaine prochaine. Des mesures renforcées pourraient y annoncer avec un entrée en vigueur le week-end du 6 mars.

Le Nord et le Pas-de-Calais font partie de la dizaine de départements jugés "préoccupants" par le gouvernement, où les taux d'incidence du Covid sont les plus importants. Le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas en une semaine dans le Nord est à 304; il est de 352 dans le Pas-de-Calais, alors que ce taux est de 207 pour la moyenne nationale. Il faut rappeler que le seuil d'alerte est fixé à 50 cas pour 100.000 habitants! Santé Publique France annonce avoir enregistré plus de 31.519 cas positifs en 24 heures, le plus haut depuis la mi-novembre.

Le confinement pendant deux week-ends dans le Dunkerquois

Les mesures annoncées par le premier ministre s'ajoutent à celles déjà annoncées mercredi par le ministre de la santé lors de sa venue à Dunkerque. Olivier Véran a demandé au préfet de prendre des arrêtés instaurant un confinement pour deux week-ends, du vendredi soir jusqu'au lundi matin, sur les territoires de la Communauté d'agglomération de Dunkerque et sur celle de la Communauté de communes des Hauts-de-Flandres, soit 250.000 habitants concernés.