C'est un paradoxe pour la Banque Centrale Européenne : le montant des espèces en euros s’envole alors que les paiements se font de plus en plus en carte bancaire, et que le covid a développé le recours au "sans contact".

Coronavirus : nous gardons de plus en plus d'argent liquide à la maison

C'est le grand retour du bas de laine en Europe. Il n'y a jamais eu autant de billet d'Euros en circulation, alors que les transactions diminuent en raison de la crise sanitaire. C'est le "le paradoxe des billets", titre d’une étude publiée sur le site de la BCE et dévoilé mardi dans le Figaro.

La quantité de billets en circulation atteint des records. En 2020, 141 milliards d’euros de nouveaux billets ont été émis. Ce qui a porté la masse monétaire en espèces en circulation à 1.435 milliards d’euros, une hausse de 11 % en un an, comparée à un rythme habituel de 5 % chaque année.

Le covid a développé le sans contact

Pourtant, le paiement en liquide diminue. Dès que la somme dépasse 5 euros, le paiement se fait généralement en carte bancaire tout comme deux tiers des montants supérieur à 100 euros. Depuis le début de la pandémie, de nombreux commerces recommandent le recours au paiement sans contact.

Où passe le cash ?

Désormais seule une minorité d'européens continue à payer leurs factures d'électricité (6%) et leur loyer en espèces (4%). Mais l'ensemble des transactions réglées en espèce ne représentent que 21% du total de la valeur des billets en circulation. "Où vont donc ces montagnes de cash ?" C'est à cette questions que tente de répondre l'étude de la BCE menée par Alejandro Zamora-Perez. Selon ses estimations, entre un quart et la moitié de la valeur totale des billets est conservée au domicile des particuliers, chez les commerçants et dans les entreprise. Soit en moyenne entre 1 270 et 2 310 euros.

Location de coffres-forts

Depuis que la BCE applique un taux d’intérêt négatif sur les dépôts bancaires. "Il devient en effet moins cher dans l’absolu de détenir des réserves de cash que de les déposer à la BCE" rappelle le Figaro. La hausse des dépôts de cash dans les coffres a progressé de 30 milliards d’euros (+ 60 %) entre 2014 et 2019.

Réflexe en temps de crise

Ce phénomène répond toutefois à un réflexe habituel en temps de crise. On l’avait constaté lors de la peur du "bug de l’an 2000" et après la crise financière de 2008. "Lors de différents types de crises, les gens ont tendance à demander davantage de cash, et la crise du Covid-19 n’a pas fait exception", conclut l’analyse de la BCE.