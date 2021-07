Covid : le taux d'incidence n'a jamais été aussi haut en Charente-Maritime

L'ARS de Charente-Maritime appelle à porter le masque et à respecter les gestes barrières face à l'explosion du variant Delta (photo d'illustration)

C'est un record inquiétant : le taux d'incidence n'a jamais été aussi élevé en Charente-Maritime. L'Agence régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine annonce pour ce jeudi 22 juillet 2021 un taux d'incidence de 247 cas pour 100.000 habitants dans notre département. C'est le record depuis le début de l'épidémie en mars 2020.

Et c'est encore pire pour la catégorie des 20-29 ans, la plus touchée par le variant Delta faute d'être suffisamment vaccinée pour l'instant : quasiment à 900 cas pour 100.000 habitants. L'ARS de Charente-Maritime le redit : "il est urgent de reprendre les gestes barrières car les hospitalisations et réanimations vont croître dès le mois d'août".