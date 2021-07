Covid : les centres de vaccination du Loiret se réorganisent pour faire face à l'afflux

Régine Engström, la Préfète du Loiret, l'a annoncé ce mercredi sur l'antenne de France Bleu Orléans : le vacc'drive de Fleury-Les-Aubrais va rester ouvert un peu plus longtemps que prévu. Ce centre, qui est le seul dans le Loiret où l'on peut venir sans rendez-vous, devait fermer ce vendredi 23 juillet. Il est prolongé jusqu'au 30 juillet. Ouvert tous les après-midi ( sauf dimanche et lundi), il dispose de 500 à 800 doses par jour.

Les militaires passent la main au vaccinodrome d'Olivet

Autre changement à venir au vaccinodrome d'Olivet, implanté au centre du Larry. Depuis son ouverture, en avril dernier, ce centre est cogéré par la FFSSS 45 , la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme, et les militaires du 12ème régiment de cuirassiers. Mais, les soldats, qui s'occupaient de gérer les flux, doivent finir à la fin du mois de juillet. Pour les remplacer, la FFSS va remobiliser ses propres troupes. Mais, les moyens seront un peu plus limités. Du coup, le centre d'Olivet ne sera plus ouvert en août que sur des demi journées. (voir horaires ci-contre) D'ailleurs, pour assurer la transition entre les équipes, le centre sera totalement fermé jeudi 29 juillet. Le vaccinodrome d'Olivet reste l'un des plus importants du Loiret avec plus de 9.000 injections par semaine.

Les nouveaux horaires au vaccinodrome d'Olivet à partir du 1er août - DR

A Montargis, le centre de vaccination ne fermera qu'une seule semaine en août

A Montargis aussi, il a fallu revoir les plannings cet été pour faire face aux nombreuses demandes de vaccination. Le centre, installé au gymnase du Puiseaux, devait fermer durant 2 semaines sur le mois d'août. " On avait un sérieux problème de praticiens pour assurer les piqûres " explique le maire de Montargis, Benoit Digeon, " mais au regard de la demande, on a essayé de trouver des solutions et finalement, le vaccinodrome de Montargis fermera seulement la semaine du 15 août". Le vaccinodrome de Montargis tourne actuellement à 7.000 injections par semaine.

De son côté, le centre de vaccination de Sully sur Loire va proposer à la fin du mois des nocturnes sur les vendredis soir. Celui de Gien prévoit aussi des créneaux supplémentaires certains jours. Mais, tout dépendra des doses disponibles. Certains départements, comme le Doubs, sont déjà confrontés à des pénuries sur le vaccin Pzfizer.