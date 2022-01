Covid : les contaminations flambent en Bretagne, le variant omicron majoritaire

Ce lundi matin, le taux d'incidence du covid en Bretagne dépasse le millier de cas pour 100.000 habitants, selon le site Covidtracker. "On estime qu'une personne contaminée a trois-quatre cas contacts à risque. Il y a eu 100.000 nouveaux cas en moyenne en Bretagne pour cette dernière semaine. Les 18-35 ans sont les plus touchés", constate Anne-Briac Bili, directrice de cabinet de l'Agence régionale de santé en Bretagne.

3/4 de contaminations à omicron

Et c'est désormais omicron qui domine : "Le variant omicron est devenu majoritaire en Bretagne la semaine dernière, il représenterait 75% des nouvelles contaminations. Aujourd'hui, les hospitalisations et les admissions restent liées au variant delta. Omicron provoquerait des formes un peu mois graves ou des durées de séjour à l'hôpital moins importantes. En revanche, on voit que les hospitalisations n'augmentent pas à la même vitesse que les contaminations, c'est grâce à la vaccination."

Covid et grippe à l'hôpital

Les hôpitaux bretons sont moins submergés que dans le sud-est, au point qu'ils ont accueilli deux évacuations sanitaires de Corse la semaine dernière. "À ce jour, on a 218 lits ouverts en réanimation sur la région avec 41 lits disponibles. On a déclenché le plan blanc régional le 16 décembre dernier. On rentre aussi dans le stade épidermique de la grippe, de la bronchiolite. Il y a à la fois le covid et les autres pathologies hivernales."