Covid : les lycéens "très réticents" à utiliser les autotests, confirme le proviseur du lycée Loritz de Nancy

Les syndicats de chefs d'établissement dénoncent des retards de livraison et des lycéens très réticents, alors que le baccalauréat approche à grand pas. Résultat : entre 5 et 10% seulement des lycéens utilisent les autotests de dépistage du coronavirus.

Ce devait être une des armes pour lutter contre la propagation du coronavirus dans les lycées : les autotests. Le gouvernement promettait de les déployer dans les lycées à partir du 3 mai pour les enseignants et du 10 mai pour les lycéens. Mais les syndicats dénoncent des retards de livraison. Et des lycéens réticents. A peine 5% à 10 % les utilisent selon le SNPDEN, le principal syndicat des chefs d'établissement.

"Nous les avons reçus avec un peu de retard, mais désormais nous les avons en quantité largement suffisante puisqu'il n'y a pas beaucoup de volontaires", confirme Olivier Pallez, proviseur au lycée Loritz à Nancy, porte parole du SNPDEN, "ici aussi on est entre 5 à 10% de lycéens qui acceptent de se faire tester".

"Les lycéens ne sont pas enclins à se tester surtout s'ils n'ont aucun symptôme. Et puis ce n'est pas très agréable à faire... Il faut que ça s'inscrive dans la durée pour que les élèves s'y habituent", estime le chef d'établissement. "A l'inverse, on semble avoir moins de réticence sur les tests salivaires, on en a fait environ 4.000 depuis le début de l'année". Se faire tester dans les lycées n'est pas une obligation et, pour les mineurs, l'autorisation des parents est nécessaire.

La vaccination des enseignants bientôt sur les rails

"Les professeurs ont pris leurs autotests plus facilement que les élèves, on est autour de la moitié des professeurs qui ont pris ces boîtes d'autotests", explique Olivier Pallez. Sachant que certains sont déjà vaccinés ou bien ont été malades, donc 50% c'est une bonne proportion".

Les enseignants comme toutes les professions prioritaires (policiers, gendarmes, caissières ou conducteurs de bus) peuvent s'inscrire pour la vaccination plus tôt que prévu, quelque soit leur âge, et ce dès ce lundi 24 mai. Le gouvernement a avancé de 15 jours l'ouverture à tous de la vaccination.