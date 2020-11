Covid : les villes de Drôme et d'Ardèche misent sur les illuminations pour Noël

Difficile pour les communes de Drôme et d'Ardèche de préparer les festivités de Noël. En pleine crise sanitaire, elles ne peuvent pas compter sur les marchés, grandes roues ou patinoires, elles misent plutôt cette année sur les illuminations et les animations en ligne.

Nous avons plus que jamais besoin de la magie de Noël ! Cette année 2020 est plombée par la crise du covid et c'est compliqué pour les municipalités d'organiser les festivités en plein reconfinement.

Plus d'illuminations cette année

A Valence, à un mois de Noël, le traditionnel marché, la grande roue, le défilé des Fééries ne sont plus d'actualité alors la ville mise plus que jamais sur les décorations qui brilleront dès ce vendredi 27 novembre, une semaine plus tôt que d'habitude.

"Dans la période que l'on traverse actuellement, tout ce qui peut nous réconforter, nous ramener à des moments enfantins chargés d'émotion est important" explique Laurent Monnet, adjoint à la voirie à la mairie de Valence. "On renforce les illuminations, c'est en tout 360 traversées lumineuses, 1.800 mètres de tresses lumineuses et 95 guirlandes autour des arbres, avec de nouveaux motifs lumineux". Chaque année, la ville de Valence investit 50.000 euros pour renouveler ces motifs lumineux. Cette année, toutes les lumières sont des Leds, "ça divise la facture de consommation par trois" précise Laurent Monnet.

Le grand sapin place Porte Neuve est maintenu.

Illuminations de Noël à Valence. - Ville de Valence

A Montélimar, la municipalité illumine de nouveaux quartiers, un spectacle son et lumière sur le théâtre va démarrer le 14 décembre et "on vous réserve aussi une surprise, une nouvelle structure lumineuse" explique le maire, Julien Cornillet qui garde l'espoir de pouvoir mettre en place un village de Noël blanc, une patinoire, une piste de luge, du hockey, ou encore du curling. "On n'a rien annulé, la situation évolue très vite et on veut se donner les moyens de faire un très beau Noël 2020, on y croit jusqu'au dernier moment".

A Privas, la ville met aussi le paquet sur les illuminations en éclairant pour les fêtes deux nouveaux quartiers : le quartier du Parc des Recollet et la zone industrielle du lac.

Un toit lumineux sera également pour la première fois installé dans le centre-ville. "Devant la mairie, on va organiser à partir du 1er décembre un petit village du Père Noël, avec un chalet, des sapins, des lutins et une boîte pour que les enfants postent leurs lettres au Père Noël qui leur fera une réponse personnalisée !" explique Isabelle Perrier, responsable du service événementiel de la ville de Privas.

Une boîte aux lettres sera également mise en place à Guilherand-Granges.

Des animations en ligne

Les communes de Drôme et d'Ardèche n'ont pas encore toutes finalisé l'organisation de ces festivités de Noël très particulières cette année, c'est compliqué de s'adapter au contexte sanitaire. Elles ont cependant la volonté de miser sur internet et les animations en ligne. A Privas, des tutos sur les repas et les décorations de Noël seront mis en ligne sur le site internet et la page facebook de la mairie ainsi qu'une vidéo du Père Noël.

A Montélimar, des tutos seront aussi disponibles sur la chaîne youtube de la municipalité.