Covid : levée de l'obligation vaccinale des soignants, "déraisonnable" dit le chef de la réa du CHRU de Tours

"C'est une décision déraisonnable". Le chef du service réanimation du CHRU de Tours, le professeur Pierre-François Dequin, ne cache pas son "incompréhension" au lendemain de la recommandation émise par la Haute Autorité de Santé. Dans un communiqué publié jeudi 30 mars, la HAS a préconisé la fin de l'obligation vaccinale contre le Covid-19 pour tous les soignants, tout en "recommandant fortement" l'utilisation de ce même vaccin.

Un discours qui ne fait qu'alimenter les discours des opposants aux vaccins, selon le professeur Dequin : "le message n'est pas bon, d'une part parce que les personnels soignants sont au contact de patients fragiles et que tout doit être fait pour diminuer le risque de contamination à l'hôpital. D'autre part parce que nous avons vu tout au long de la crise se déployer des arguments complètement fallacieux, échappant à toute rigueur scientifique, et qu'on ne doit pas donner l'impression d'accorder un quelconque crédit à cette chose-là."

14 personnes suspendues en Indre-et-Loire

"On attend des pouvoirs publics qu'ils soient affirmatifs. Ce n'est pas le moment de dire "on recommande fortement mais on ne le rend plus obligatoire". C'est incompréhensible. À croire qu'on est dans une société qui n'accepte plus le côté obligatoire des choses. En matière de vaccination, il y a une approche individuelle mais il y a beaucoup de vaccins pour lequel il y a un bénéfice collectif. Et bien lorsqu'on a des objectifs de santé publique, on est obligé de passer à un moment donné par le côté obligatoire, même si ça fait hurler certains minoritaires."

D'après nos informations, seules 14 personnes (des infirmiers, aides-soignants mais aussi des agents administratifs ou techniques) sont actuellement suspendues au sein des établissements hospitaliers d'Indre-et-Loire. Un chiffre infime, qui représente 0.1% des effectifs totaux sur le département.