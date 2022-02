Covid long : "Deux mois après mon hospitalisation, j'avais toujours du mal à porter une bouteille d'eau"

Dans la salle de gym, Marie Françoise Pépin fait les 100 pas : "J’ai du mal avec le tapis de course alors je préfère marcher". Marie-Françoise Pépin, 71 ans, est ici depuis le 20 janvier : "Je vais mieux, je récupère, je récupère bien grâce au centre, je suis arrivée ici, je ne marchais pas. Ils m'ont donné beaucoup de soins, beaucoup. J'ai beaucoup d'émotion parce que je reviens de très loin. Il faut que les gens se vaccinent parce que si je n'avais pas été vaccinée, je ne serais plus là. Ici, j'ai appris à remonter les escaliers. J'ai appris à faire les mouvements respiratoires, retrouvé l'équilibre, parce qu'on perd l'équilibre aussi."

Marie Françoise Pépin Copier

Le dispositif existe depuis quelques semaines à l'initiative de l’ARS, qui a labellisé au minimum un établissement par département en Occitanie. Depuis l'ouverture en décembre, une dizaine de personnes y ont été soignées.

Ludovic est là depuis le 17 janvier : "J'ai eu des maux de tête pendant plusieurs mois, des vertiges, des problèmes d'amnésie aussi. Surtout une grosse fatigue chronique, une grosse fatigue musculaire. Parce que deux mois après mon hospitalisation, j'avais toujours du mal à porter une bouteille d'eau. Je n'ai pas pu reprendre mon travail à plein temps. Je suis toujours une mi-temps thérapeutique et j'étais dans le flou médical avec mon médecin qui ne savait pas trop comment faire."

Le reportage de said makhloufi Copier

Sur place, des médecins généralistes, des pneumologues, des cardiologues, des kinésithérapeutes et un programme qui permet à Ludovic de retrouver la santé. "On a des exercices, des séances de kiné, de respiration pour nous apprendre à bien respirer, des étirements, du renforcement musculaire et l'après-midi de la marche. J'ai l'impression que la rééducation, c'est ce qui me permet de sortir du tunnel de mon Covid-long."