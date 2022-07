Covid long : le réseau Appui Santé Loiret propose un accompagnement personnalisé

Depuis plus d'un an, le réseau Appui Santé Loiret propose d'accompagner les patients qui souffrent de symptômes persistants du Covid-19. Ca va de la perte du goût et de l'odorat à des troubles encore plus lourds comme de la fatigue, des maux de tête, des problèmes de mémoire.

Selon une étude récente publiée par le BMJ, le British Medical Journal, quelque 5% des personnes atteintes du Covid-19 subissent une perte durable de leur odorat et de leur goût. Selon d'autres études encore, 2% à 3% des infectés peuvent souffrir de symptômes prolongés comme une fatigue intense, des pertes de mémoire, des troubles cardiaques. C'est pour aider ces patients là, souvent mal compris par les médécins généralistes ou alors renvoyés de spécialiste en spécialise, que le réseau Appui Santé Loiret, propose des accompagnements personnalisés sous la houlette du docteur Eric Drahi. " Au départ, on a été contacté par des Covid long qui étaient un peu au bout de leur parcours. Et comme on a l'habitude déjà de suivre des patients atteints de maladies chroniques, comme le diabète, tout s'est mis en place assez facilement."

Les patients nous disent souvent merci car déjà on les écoute

Dès le premier contact, Appui Santé Loiret propose à la personne un entretien de deux heures. "Rien que ça, certains nous disent merci car ils sont enfin écoutés" explique le docteur Drahi. Le patient décrit ses symptômes et le médécin tente de dresser une liste des causes probables. " Si on pense, par exemple, qu'il peut y avoir une lésion sur un organe, on renvoie vers le médécin traitant qui pourra prescrire des examens plus ciblés ou un traitement médicamenteux". Mais souvent, et c'est le drame des Covid long, il n'y a pas d'explication rationnelle. " Ce sont des personnes qui allaient très bien avant d'être infectées et qui aujourd'hui souffrent. On va donc les aider à supporter les symptômes à travers des ateliers thérapeutiques."

Des ateliers pour apprendre à vivre avec les symptômes

Il s'agit par exemple d'atelier de rééducation olfactive où les patients vont apprendre à ré-associer des aliments à leurs odeurs. L'association propose également des ateliers sur la fatigue, l'anxiété ou encore la respiration. " Il faut qu'on apprenne à ces patients à vivre avec ces symptômes. Peut-être que dans les mois qui viennent, la recherche va évoluer sur le pourquoi de ces Covid long mais en attendant, c'est la seule façon de soulager ces personnes. Et il ne faut pas surtout pas leur répondre que c'est dans la tête " insiste le docteur Drahi.

Autour de moi, j'ai du mal à en parler. J'ai l'impression d'embêter tout le monde

Françoise a 63 ans, elle a franchi il y a quelques mois les portes d'Appui Santé Loiret. " Moi, je commençais à devenir dingue. J'ai été infectée au printemps 2020 lors d'une croisière à l'étranger et depuis, j'ai des palpitations, parfois du mal à respirer. J'ai passé plusieurs examens mais on ne m'a rien trouvé." Depuis, cette orléanaise très dynamique s'est inscrite à plusieurs ateliers d'Appui Santé Loiret. " Ca me fait un bien fou et surtout, je ne me sens plus seule". C'est aussi pour ça que Maxime, la trentaine, a contacté l'association. " J'ai des troubles de la mémoire, de l'attention et aussi des problèmes digestifs. Et autour de moi, j'ai du mal à en parler. J'ai toujours l'impression d'embêter tout le monde avec mes histoires de Covid alors que les gens veulent tourner la page de l'épidémie."

Reportage lors d'un atelier à Appui Santé Loiret Copier

Depuis 2021, Appui Santé Loiret a déjà suivi une cinquantaine de patients atteints de Covid long.

Pour tout renseignement, on peut prendre contact via le site internet appuisanteloiret.fr ou par téléphone au 02 38 51 13 76. L'association possède une antenne à Orléans et une autre à Montargis