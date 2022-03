Covid-19 : malgré un rebond, la France s'apprête à lever l'essentiel des restrictions sanitaires

Le gouvernement français s'apprête à lever lundi l'essentiel des restrictions anti-Covid, suivant l'exemple d'autres pays européens malgré de premiers signes de reprise de l'épidémie : plus de pass vaccinal, fin presque totale du masque obligatoire...

Au programme, "la levée de presque l'intégralité des mesures restantes à compter de lundi prochain", a résumé mercredi le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, à la sortie du Conseil des ministres.

Deux ans après le premier confinement anti-Covid, "ces avancées, nous les attendions depuis très longtemps, les Français les attendaient, elles marquent un pas décisif", s'est-il félicité, alors que les restrictions avaient déjà été progressivement allégées ces dernières semaines dans un contexte de déclin de l'épidémie.

Deux grandes mesures lundi

Le pass vaccinal, qui impose d'être vacciné contre le Covid-19 pour accéder à de nombreux lieux, sera levé même si sa version "sanitaire", qui fonctionne aussi avec un test négatif au virus, sera maintenue dans les établissements de santé au sens large : hôpitaux, Ehpad...

Le masque, lui, ne sera plus obligatoire, sauf dans les transports et, là encore, dans les établissements de santé. Cet allègement concerne notamment les écoles, les commerces et les entreprises, qui garderont le choix de l'imposer ou non à leurs employés. Les cinémas, restaurants ou musées n'étaient déjà plus soumis à cette obligation depuis fin février.

La France suit ainsi l'exemple de plusieurs pays européens, à commencer par le Danemark qui a lancé le mouvement début janvier.