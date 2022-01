Covid: Nos animaux de compagnie aussi sont victimes de la pandémie

La situation est inédite. Pour la première fois en janvier cette année, les refuges de la SPA affichent complet. Le contexte de pandémie n'y est pas étranger. Les personnes désireuses d'adopter ne vont plus dans les refuges fermés au public, et dans le même temps les abandons ont explosé.

La SPA alerte et pointe des chiffres préoccupants. En 2021, les abandons ont fortement progressé. 45.000 animaux de plus au niveau national, près de 1900 en Normandie.

Des refuges à saturation

A Cabourg dans le Calvados, l'un des 4 refuges de la SPA sur le territoire normand, les abandons concernant les animaux de compagnie enregistrent une hausse de 44%, principalement des chiens et des chats.

Refuge de Cabourg © Radio France - Carole LOUIS

"La capacité est de 30 chiens, ils sont déjà 25 et de nouveaux sont annoncés pour la semaine, et sur les 50 places pour chats, une quarantaine est déjà occupée explique Estelle Cretté la responsable du refuge SPA de Cabourg

Un refuge qui accueille par ailleurs les chiens provenant de la fourrière et les animaux trouvés qu'elle ne peut refuser. Un système de liste d'attente a été mis en place mais qui ne permet pas d'éviter la saturation.

Refuge de Cabourg © Radio France - Carole Louis

En hausse aussi de 23% en Normandie le nombre de NAC abandonnés, les nouveaux animaux de compagnie,

Ce sont notamment les lapins, cochons d'Inde, souris et autres hamsters pour ne citer qu'eux. Une hausse encore plus importante au niveau national:+ 80% d'abandons.

Des animaux achetés de façon impulsive mais qui finissent par peser sur le quotidien. Avec le confinement, le télétravail, puis la reprise d'activité certains sont découragés par le coût ou le temps d'entretien de ces petites bêtes et préfèrent les abandonner. Parmi les constats relevés également une augmentation des divorces et donc des abandons, et des animaux maltraités.

Ce que pointent aussi les responsables des refuges, c'est l'augmentation d'abandons de jeunes chiens, des races dites "tendance" comme les bouledogues, American Staffordshire Terriers ou autres Malinois abandonnés à l'âge d'un an ou un peu plus, qui n'ont pas été éduqués ni sociabilisés et qui peuvent être dangereux. C'est d'ailleurs l'un des rôles de la Société Protectrice des Animaux de les ré-éduquer.

Reportage au refuge SPA de Cabourg Copier