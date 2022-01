Covid oblige, pas de repas des aînés mais des madeleines pour 1.300 personnes âgées à Guéret

Obligée d'annuler une deuxième fois son traditionnel repas des aînés à cause de l'épidémie de coronavirus, la ville de Guéret a décidé de distribuer des boîtes de madeleines pour tous les habitants de plus de 75 ans. Une initiative appréciée même si elle ne remplace pas la fête.

Impossible de swinguer entrer seniors pour fêter la nouvelle année à Guéret : le repas des aînés a été annulé pour la deuxième année de suite à cause du coronavirus. A la place, la mairie de Guéret a décidé de distribuer des colis à tous les plus de 75 ans. A l'intérieur, une vingtaine de madeleines de l'entreprise Bijou, installée en Haute-Vienne depuis 1845.

Environ 1.300 habitants de plus de 75 ans ont reçu un courrier pour aller chercher leur colis ce samedi 22 janvier. Le succès était au rendez-vous dans la salle de la Providence où les élus n'ont pas chômé toute la journée. Les Guérétois se réjouissent de cette attention à l'image de Josette : "C'est une petite douceur qui fait toujours plaisir. On ne nous oublie pas !"

"Deux ans sans repas, ça commence à être lourd"

C'était justement le but : un geste pour les aînés privés de leur traditionnel repas. Il rassemble d'habitude 400 personnes de plus de 65 ans. Parmi les habitués, Jean, 87 ans : "C'est une sortie agréable, on rencontrait des gens, il y avait l'orchestre pour danser. Ca fait deux ans que ça manque. On ne voit plus les gens, ça commence à être un peu lourd."

Pour lui évidemment les madeleines ne remplacent pas la fête mais les colis sont appréciés, explique Marie-Christine Guyonnet, la directrice du centre communal d'action sociale : "Il y avait une file d'attente samedi de 9h à la fermeture de la matinée. Les gens sont venus sans discontinuer." Y-aura-t-il encore des colis l'an prochain ? Pas sûr, puisque le but c'est de retrouver enfin le repas des ainés, précise Jonathan Weinberg, vice-président du CCAS : "On a eu pas mal de retour des gens à ce sujet, on souhaite réintroduire ce repas l'année prochaine. Cela dépendra de la situation [sanitaire] que l'on ne peut pas prévoir à l'heure actuelle."