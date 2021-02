Covid : où en est la campagne de vaccination dans le Loiret ?

Dans le Loiret, 26.800 personnes ont déjà reçu au moins une dose de vaccin. C'est 4% de la population totale, soit le même niveau de vaccination qu'au plan régional et national. Sur ces 26.000 Loirétains, 11.200 ont reçu les deux doses de vaccin et sont donc protégés contre le virus. Cela représente 1.6% de la population totale. C'est moins qu'au niveau national et même régional. Un département comme l'Indre compte près de 4% d'habitants ayant déjà reçu les 2 doses. Alors, cela s'explique : plus un département a une population vieillissante et plus le taux de vaccinés est important, d'autant que la campagne dans les Ehpad, les Etablissements d'Hébergements pour personnes âgées et dépendantes ) a bien avancé depuis deux mois.

Dans le Loiret, 48 % résidents en Ehpad ont reçu leurs deux doses

Aujourd'hui, dans le Loiret, 3.200 résidents de maison de retraite ont reçus les 2 doses de vaccin soit 48% des personnes vivant en Ehpad. Mais, là, encore le Loiret est loin d'être dans les bons élèves. Dans la Manche ou encore en Vendée, près 70% des résidents en Ehpad ont eu leurs deux injections. Enfin, concernant les personnels de santé, 25% seulement ont reçu deux doses de vaccin sur l'ensemble de la Région Centre-Val de Loire. Toutes ces données sont consultables sur l'application Géodes du site Santé Publique France.

211 médecins du Loiret dans les starting block

A partir de ce jeudi, la campagne de vaccination va encore s'accélérer avec l'entrée en matière des médecins généralistes. Ils peuvent désormais vacciner dans leurs cabinets mais uniquement avec du vaccin AstraZénéca. Pour l'instant, Ils n'auront que 10 doses par semaine (soit un flacon) et uniquement pour des patients de 50 à 64 ans qui présentent au moins une comorbidité.

Une dose de vaccin AstraZeneca. © Radio France - Valentine Letesse

Dans le Loiret, 211 médecins ont déjà commandé des doses. Cela ne veut pas dire qu'ils vont attaquer dès ce jeudi. C'est une organisation un peu lourde : certains médecins vont eux-mêmes appeler les patients éligibles pour caler des rendez vous. D'autres prévoient de réserver des créneaux d'accueil dans leurs cabinets où les patients viendront directement. Dans tous les cas, un flacon de vaccin AstraZénéca ne peut pas être conservé plus de 48 heures au réfrigérateur une fois ouvert. Il faut donc que le médecin vaccine10 personnes sur ce laps de temps.