Epidémie de Covid : pas de nouvelles tensions pour l'instant à l'hôpital de Montargis

C'est un fait passé quasiment inaperçu. Il y une dizaine de jours, le CHAM, le Centre Hospitalier de l'Agglomération Montargoise, a admis un patient atteint du Covid en réanimation. Ce n'était plus arrivé depuis le 14 mai dernier. Ce vendredi 09 Octobre, un autre patient est passé à son tour en réanimation à Montargis. " Pour l'instant, ça va, c'est tout à fait gérable" explique le directeur de l'hôpital, Jean-Luc Davigo.

Des patients en réa pas forcément intubés

Sur les 12 lits de réanimation, 6 sont déjà pré-réservés pour des patients Covid. " Mais, nous ne sommes évidemment pas dans la même situation qu'au printemps dernier" insiste le directeur. " D'ailleurs, la prise en charge des patients Covid en réa a aussi évolué. Ils ne sont plus forcément intubés. C'est quelque chose de moins lourd"

Pas d'opérations déprogrammées pour l'instant

A côté des malades en réanimation, 5 autres personnes sont actuellement hospitalisées à Montargis. " On est monté à 7 ou 8, pas plus" confie Jean-Luc Davigo. Encore une fois, la situation n'a rien de comparable avec ce qui s'est passé durant la 1ère vague de l'épidémie. L'hôpital de Montargis avait accueilli 150 patients sur 2 mois. Par conséquent, tous les services fonctionnent normalement aujourd'hui et aucune opération n'a été déprogrammée. " Il n'y a pas de raison" pour Jean-Luc Davigo. " On a fait une réunion il y a quelques jours avec les médecins des pôles Chirurgie, Mère-Enfant, Médecine et Urgences et la décision a été prise de de rien déprogrammer". Maintenant, le directeur de l'établissement précise aussi que tout peut basculer d'une semaine à l'autre.