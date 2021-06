Pétition, emplacement... une reprise post-covid difficile pour un cirque familial en Savoie

Un cirque familial, installé dans une zone commerciale de l'agglomération de Chambéry, est visé par une pétition sur le bien-être animal. C'est leur première semaine de reprise depuis un an, et ils ont déjà "les asso sur le dos".

Après plus d'un an de pause, le cirque Dupeyron a repris du service ! C'est à Bassens, dans l'agglomération de Chambéry, que le chapiteau est installé.

Le poney, l'âne, le veau et le lama de ce cirque familial sont installés au milieu de la zone commerciale, sur le parking de Kiabi, entouré par deux magasins. C'est le seul emplacement que le cirque a trouvé pour installer le chapiteau. "On a énormément de difficultés à trouver des autorisations auprès des mairies donc on est obligés de se retourner vers les privés" détaille le directeur.

L'âne, le poney, le veau et le lama sont installés sur une parcelle d'herbe à côté du magasin de Kiabi © Radio France - Justine Leblond

Une pétition sur le bien-être animal qui fait polémique

L'association Justice, animaux, Savoie (A.J.A.S) fait circuler une pétition depuis plusieurs jours pour dénoncer les conditions de vie de ces animaux et leur utilisation dans des numéros de cirque : "les animaux ne sont pas des clowns !" Il y a déjà plus de 26.000 signatures.

Une polémique que le directeur du cirque, qui vient tout juste de reprendre, ne comprend pas. "Ça fait depuis le 13 mars qu'on a pas pu donner de spectacle, on a repris que le week-end dernier et on a déjà les associations sur le dos... ils feraient mieux de s'occuper d'autre chose à la place d'embêter des gens qui travaillent honnêtement." Et il en a la preuve : "les services vétérinaires sont venus examinés les animaux. On a des attestations qui prouvent qu'ils sont en bonne santé !"

Le directeur du cirque estime que ses animaux ont un espace suffisant, ils ont même été examinés par des services vétérinaires © Radio France - Justine Leblond

L'association rappelle que cette installation est légale. Mais elle se sert de ce cirque à titre d'exemple. "Nous souhaitons juste interpeller nos citoyens et les grandes enseignes comme Kiabi sur le côté éthique et moral de l'exploitation animal sur leur terrain privé, au bord de la circulation avec des animaux stockés sur des terrains vagues entourés de déchets", explique la présidente d'A.JA.S. Caroline Dramais-Boishardy.

Je trouve ça incroyable que des gens fassent autant de cirque pour si peu - Une spectatrice

Une vingtaine de personnes sont venues à la représentation de mercredi. Jauge covid oblige, le cirque ne peut accueillir que 35% de son public pour le moment. © Radio France - Justine Leblond

La pétition n'empêche pas les spectateurs de venir. Une vingtaine de personnes étaient présentes mercredi après-midi pour la représentation. Parmi elles, Iris, mère de deux enfants qui ne comprend pas l'intérêt de la pétition : "je trouve ça incroyable que des gens fassent autant de cirque pour si peu". Jacqueline, qui emmenait son petit fils, tient un propos plus nuancé : "c'est leur gagne pain mais il faut peut-être que la profession évolue par rapport aux animaux."

Kiabi et Aubert, les deux enseignes qui accueillent le cirque sur leur parking, n'ont pas souhaité s'exprimer sur le sujet.