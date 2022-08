Covid : Plusieurs options étudiées en cas de reprise de l'épidémie dans les Alpes-Maritimes

Jusqu'ici tout va bien. L'Agence Régional de Santé nous dévoile les tout derniers chiffres concernant l'épidémie. Le taux d'incidence reste stable. Actuellement dans le département 0,2 % des azuréens sont contaminés.

Romain Alexandre est le patron de l"ARS, l'agence régional de santé, dans le département.

Le taux d'incidence continue de diminuer ?

"Nous sommes très légèrement au dessus de 200 à 210 aujourd'hui. Au niveau national, notre taux d'incidence est à 182. Ce qui veut dire, vous le savez, que nous sommes un territoire extra attractif avec de nombreux déplacements. Ce qu'il faut bien retenir aujourd'hui, c'est que dès qu'on a le moindre symptôme, il faut pouvoir se faire tester. Je pense que maintenant nous connaissons l'ensemble des préconisations."

Quel est votre plan ?

"On travaille sur trois scénarios. Le premier et j'ai presque envie de dire que ce serait le pire, c'est si il y a un nouveau variant. Le second scénario peut être une reprise épidémiologique mais il faut prendre en compte aujourd'hui l'efficacité des vaccins. Nous avons aussi un scénario plus optimiste qui concernerait la protection des personnes immunodéprimées."

A qui proposez-vous la vaccination ?

"Aujourd'hui, la vaccination est recommandée pour les personnes de plus de 60 ans, pour les personnes immunodéprimées, pour leur entourage. Il faut vraiment pouvoir se faire vacciner. On a des marges de progrès dans les Alpes-Maritimes puisque sur les plus de 60 ans, avec un schéma vaccinal complet, donc la quatrième dose pour ce qui est c'est de l'ordre de 30 %."