Covid : pour éviter des cantines surchargées, Cherbourg-en-Cotentin demande l'aide des parents

Compte tenu du contexte sanitaire, la mairie de Cherbourg-en-Cotentin veut éviter la surchauffe dans les cantines de ses écoles. Lundi, une lettre a été envoyée aux parents d'élèves pour les inciter à garder leurs enfants, s'ils le peuvent, pour le repas du midi. "Dans ce contexte inédit, nous sommes contraints de vous demander de n'envoyer vos enfants à la restauration que si vous ne disposez vous-même d'aucune autre solution", est-il écrit dans ce courrier.

Ça permettrait d’avoir moins d’enfants dans les cantines, et d’éviter la propagation du virus. C’est une mesure de prévention et d'anticipation - Dominique Hébert

Environ 3950 élèves fréquentent les cantines des écoles de Cherbourg-en-Cotentin. Depuis la rentrée, le protocole sanitaire a été renforcé. Et contrairement au printemps, beaucoup de parents travaillent. Il y a donc plus d'enfants qu'en juin. "Sur le temps scolaire, la restauration est le temps le plus sensible pour les questions de distanciation, et les enfants doivent enlever le masque le temps du repas", explique Dominique Hébert, adjoint en charge de l'éducation.

Assurer le service et préserver le personnel

Par ailleurs, "on a _un certain nombre d’agents qui sont confinés car cas contacts ou publics fragiles_, donc ça crée des tensions pour nos ressources humaines", ajoute l'adjoint au maire. Des solutions de remplacement ont été mises en place : des personnels des services des sports et de la culture notamment ont été appelés en renforts dans les cantines.

Il ne s'agit pas de réduire considérablement le nombre d'élèves accueillis mais de limiter l'augmentation des effectifs, et si possible de les réduire, pour minimiser les brassages et donc les risques d'apparitions de clusters, tant chez les enfants que chez nos agents - Extrait de la lettre envoyée aux parents d'élèves

La municipalité se veut claire : en l’état actuel des choses, le service reste ouvert et aucun élève bénéficiant de la cantine ne sera refusé. Pas question non plus d’augmenter la facture pour les parents des près de 4000 écoliers qui fréquentent les établissements de restauration scolaire. "C’est juste _un message de prévention et d’anticipation_, si le confinement devait durer en décembre. On préfère être dans l’anticipation plutôt que devoir faire face à des difficultés à l’avenir qui soit dégraderaient la qualité du service soit nous contraindraient à fermer des cantines, ce qui créerait des difficultés pour les parents", précise Dominique Hébert.

Compte tenu de la crise sanitaire, des aménagements ont été réalisés l'été dernier dans les écoles de Cherbourg-en-Cotentin, notamment des salles de restauration provisoire pour les établissements qui n'en disposaient pas.