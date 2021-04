Covid : face à la baisse des naissances, la relance de la natalité future grande cause nationale ?

L'année 2020 aura été une des pires années en terme de natalité comme le prouvent les chiffres dans la Loire, dans la lignée des chiffres nationaux : 8983 naissances contre 9286 en 2019. Ce sont 300 bébés en moins, soit une baisse de 3,4%. Quelles peuvent être les causes de ce que certains appellent un "babycrach" ? "Les couples pendant le confinement ont vécu à H24 ensemble. Ce n'est pas quelque chose qui, au niveau sociétal, est courant chez nous" répond d'Aurélie Delmas, infirmière coordinatrice du réseau Elena, réseau de santé en périnatalité sur le département de la Loire. "On est plutôt sur des populations et des couples qui travaillent, aussi bien les hommes que les femmes. Se retrouver à H24 ensemble n'est pas forcément simple pour tout le monde. Et puis, il y a également le contexte financier à prendre en compte avec beaucoup de personnes qui ont soit perdu leur emploi, soit qui ont été basculé en chômage partiel et donc avec des revenus moindres au niveau du ménage. Et donc, forcément, on se pose plus la question d'avoir ou pas un enfant dans cette dynamique là. Peut être que la relance de la natalité sera possible avec divers projets, avec diverses implications peut être de pouvoir politique".

L'Etat pour accompagner la relance de la natalité

Un appel entendu par Isabelle Valentin, la députée de Haute-Loire qui a déposé le 7 avril un projet de loi en ce sens à l'Assemblée Nationale. Face à la chute de la natalité dans le pays depuis des années, et encore + depuis avec la crise du Covid, il faut, selon elle, faire de la natalité une "grande cause nationale". Elle souhaite notamment renforcer les contours du congé parental, le rendre plus souple mais aussi plus sécurisé dans le monde de l'entreprise. Autre proposition : un service public de la petite enfance, harmonisé sur tout le territoire.