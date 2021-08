Covid : Sainte-Suzanne-sur-Vire à la rescousse des Antilles

Près de Saint-Lô, la commune de Sainte-Suzanne-sur-Vire a lancé un appel aux dons pour envoyer des masques, du gel hydroalcoolique et des lingettes désinfectantes en Guadeloupe. Plus de 10.000 masques doivent être envoyés ce jeudi. L'île des Antilles est très durement touchée par le covid.

Les images d'hôpitaux bondés en Guadeloupe et d'une île totalement débordée par la crise sanitaire ont été un électrochoc pour des habitants de Sainte-Suzanne-sur-Vire, près de Saint-Lô. Vendredi 20 août, la commune de 750 habitants a lancé un appel aux dons. Objectif : envoyer des masques, du gel hydroalcoolique, des gants ou encore des lingettes désinfectantes pour aider ces Français à 6500 kilomètres de la Manche.

John Philippot, maire-adjoint : "La ville de Deshaies a été la première à répondre" Copier

Le fruit du hasard

"On a lancé deux-trois mails à des communes au hasard en Guadeloupe. Des communes assez petites. Et la ville de Deshaies, 4.000 habitants, a été la première à répondre. Les élus locaux nous ont expliqué qu'ils allaient avoir des besoins en matériel de protection. Ils ne sont pas encore en pénurie mais la situation est compliquée", explique John Philippot, maire-adjoint de Sainte-Suzanne-sur-Vire. Face à l'explosion de cas de covid, les mesures sanitaires ont été renforcées en Guadeloupe avec l'instauration d'un couvre feu et d'une attestation pour les déplacements au-delà de cinq kilomètres du domicile.

Les habitants ne peuvent plus se déplacer pour aller chercher des masques, donc ce sont les services de la commune qui vont livrer des masques chez les habitants qui en ont besoin - John Philippot, maire-adjoint de Sainte-Suzanne-sur-Vire

Et depuis le lancement de l'opération, l'appel a été entendu. Des dons affluent de particuliers et d'entreprises du Saint-Lois. En quatre jours, la commune a collecté plus de 10.000 masques, soit environ 300 boîtes de 180 grammes. "On a des gens qui avaient fait du stock et qui se rendent compte qu'avec les masques en tissu réutilisables, ils ne se servent pas des jetables. On a aussi des gens qui achètent cinq ou six boîtes en allant faire des courses", note John Philippot.

Un premier envoi est prévu jeudi. La commune ne sait pas encore combien cela va lui coûter en frais de port compte tenu du poids des colis (en particulier le gel). Sainte-Suzanne compte faire un envoi par semaine vers la Guadeloupe. Un élan de solidarité nationale qui pourrait être la première pierre d'un lien entre deux communes séparées par 6500 kilomètres.

Si vous souhaitez envoyer des masques à Deshaies (Guadeloupe), vous pouvez contacter la mairie de Sainte-Suzanne-sur-Vire : mairiestesuzannesur-vire@wanadoo.fr ou 02 33 56 52 30