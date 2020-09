Coronavirus : un cas avéré dans une école à Fabrègues, tous les personnels mis en arrêt

Illustration. Mairie et Rectorat ont dû remplacer en catastrophe douze personnes, placées à l'isolement le temps d'effectuer des tests pour le covid-19.

Il a fallu remplacer pas moins de 12 personnes en quelques heures. À l'école maternelle La Gardiole de Fabrègues, quatre ATSEM, quatre agents de maintenance et quatre enseignants ont été placées en arrêt maladie vendredi, à quelques heures de la rentrée, après qu'une l'une des ATSEM a été testée positive au Covid-19.

Cette personne, asymptomatique, s'est fait tester après une réunion familiale quelques jours plus tôt, au cours de laquelle une vingtaine de personnes ont contracté le virus. Elle ne pourra pas reprendre le travail avant lundi 7 septembre. Par précaution, celles et ceux qui l'ont côtoyée ont été placés à l'isolement le temps d'être testés. Les examens sont prévus ce mercredi et jusqu'à vendredi.

Ce sont donc pas moins de douze personnes qu'il a fallu remplacer au pied levé du côté du rectorat pour les enseignants, du côté de la mairie de Fabrègues pour les personnels, ce qui a permis à la rentrée des classes d'avoir lieu mardi, comme prévu. La mairie se veut rassurante, toutes les dispositions sanitaires ont été prises : masques, gels et lingettes désinfectantes sont fournies. Une désinfection quotidienne des locaux est par ailleurs organisée depuis le mois de mai.