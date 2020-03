Covid19 : Fermeture du Musée Mer Marine de Bordeaux

Chaque matin à 7 heures 10, une personnalité girondine nous parle de son quotidien et de ce qui a changé avec l’épidémie de coronavirus. Aujourd’hui, Norbert Fradin, fondateur du Musée Mer Marine de Bordeaux.

Personnalité de la vie bordelaise, Norbert Fradin a de multiples casquettes : homme d’affaires, entrepreneur du bâtiment, passionné par les océans, les bateaux et les navigateurs il est aussi le créateur du Musée Mer Marine de Bordeaux. Un majestueux vaisseau blanc situé rue des étrangers, tout près des Bassins à flot. Un lieu très épuré qui présente une incroyable collection de maquettes, de bateaux grandeur nature, de cartes, d'objets de marine, de tableaux de maître et d’œuvres d'artistes contemporains internationaux. Le MMB organise aussi des expositions événements : Sempé et la Mer, Léonard de Vinci etc…

Inviter à la réflexion

En cette période où nous réfléchissons au monde d’après et au sens que nous voulons donner à notre vie, le Musée Mer Marine, fermé en raison de l'épidémie de Coronavirus, est aussi un lieu qui nous invite à la réflexion : sur les questions de la préservation des océans et des espèces fragiles qui y vivent, sur les voyages volontaires ou contraints, notre confinement actuel nous renvoyant un peu à celui des navigateurs solitaires, retranchés dans leur cockpit par une mer déchaînée. Norbert Fradin, son fondateur est l’invitée de Dominique Bourdot.

Norbert Fradin au micro de Dominique Bourdot Copier

« Lors d’une tempête, on peut trouver la tranquillité au cœur même du cyclone » (Jiang Zilong)