Coronavirus et confinement : la migration des Parisiens en Pays de la Loire

Depuis le début du confinement, les citadins ont massivement migré de la ville vers les campagnes. Que ce soient les étudiants, venus rejoindre leur famille en région, ou les privilégiés qui ont pu se réfugier dans leur résidence secondaire. D'après une étude de l'Insee, réalisée à partir des données anonymes du réseau de téléphonie Orange, 11% des habitants de Paris intra-muros ont quitté la capitale. Pour la plus grande partie d'entre eux, ils sont arrivés en Bourgogne, en Normandie, en Bretagne et donc, chez nous, dans les Pays de la Loire, notamment en Mayenne.

Forte arrivée de Parisiens en Mayenne

Manifestement, la Mayenne a la cote chez les Parisiens. Depuis le début du confinement, le département compte 6.000 résidents de plus. Si l'on regarde en détail, 9.000 personnes originaires du département sont arrivées, 1000, originaires d'autres départements en sont parties, ainsi que 2000 étrangers. Et donc, une fois faites additions et soustractions, ce sont bien 6000 habitants de plus en Mayenne. Le département détient donc le record d'arrivées, pour la région.

Baisse de population dans d'autres départements

En Loire-Atlantique, la population a baissé de 1,01%, depuis le début du confinement. Au total, ce sont 15.000 personnes qui ont quitté le département. En détail, si 26.000 personnes originaires de Loire Atlantique y sont revenues, 29.000, originaires d'autres régions, en sont parties, ainsi que 12.000 étrangers. Dans le Maine-et-Loire, ce sont 3.000 personnes, qui ont quitté le département. Dans la Sarthe, on enregistre une hausse des arrivées : 3.000 personnes, essentiellement des Sarthois, revenus au pays le temps du confinement.