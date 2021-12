Hausse des prix du carburant : le boom du covoiturage au parking Lescar-Pau

Depuis l'augmentation des tarifs à la pompe, de plus en plus de conducteurs ont recours au covoiturage pour leurs trajets. Une tendance visible avec la fréquentation du parking de covoiturage de Lescar-Pau, en bordure d'autoroute.

Le covoiturage a la côte en ce moment : nombreux sont ceux qui partagent une voiture pour se rendre au travail, en weekend ou en vacances, afin de partager et réduire les dépenses. La pratique rencontre de plus en plus de succès, l'une des conséquences de la hausse des prix de l'essence. Résultat : le parking Lescar-Pau, juste à côté de l'Emmaüs, dédié au covoiturage, est très fréquenté par de nouveaux conducteurs qui se mettent à cette pratique.

Un parking "quasiment plein tous les matins"

Les habitués du parking ont remarqué un ballet des voitures qui s'est densifié au petit matin. "Ca fait environ trois semaines que le parking est quasiment plein tous les matins" remarque Jean, qui a l'habitude de covoiturer avec ses collègues pour se rendre au travail.

"On a un groupe whatsapp entre une quinzaine d'employés et on s'organise à plusieurs voitures pour aller à Biron. Ca nous permet de prendre la voiture au plus une fois par semaine alors qu'on la prendrait normalement cinq fois".

"Au lieu d'un plein et demi, je fais un plein par mois"

Parmi les nouveaux utilisateurs du parking, certains se sont mis au covoiturage à cause de la hausse des prix de l'essence, comme Clara, qui reconnaît en faire de plus en plus pour se rendre à Artix pour son travail tous les jours : "au lieu de mettre un plein et demi, je dois faire un plein par mois, donc ça permet de faire un tiers d'économie".

Pour d'autres, au-delà de l'aspect financier, il y a aussi des critères de praticité qui les ont poussé à se mettre au covoiturage. Ludovic a l'habitude de faire ses trajets jusqu'à Biarritz avec un collègue, chacun conduisant à tour de rôle : "c'est plus sympa, et puis on peut travailler en plus ! Pendant qu'un conduit l'autre peut déjà passer des coups de téléphone, donc c'est top !". Le succès de ce parking de covoiturage s'explique aussi par son emplacement idéal, juste à côté d'une entrée de l'autoroute A64 pour filer au travail, en weekend, ou en vacances.