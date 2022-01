Crack à Paris : élus locaux et habitants s'opposent au transfert des usagers dans le 12ème arrondissement

C'est un nouveau bras de fer entre la Ville de Paris et la préfecture de police qui s'engage concernant les consommateurs de crack. Selon la préfecture, la SNCF a "donné son accord" à l'Etat pour "le prêt et la mise à disposition" d'une de ses parcelles située "à l'intersection de deux faisceaux ferroviaires et du boulevard Poniatowski" dans le 12ème arrondissement de Paris (communiqué).

Ce projet de transfert, sur demande du ministre de l'Intérieur, a immédiatement fait réagir les élus de la Ville de Paris, scandalisés. Pour Emmanuel Grégoire, premier adjoint (PS) de la maire Anne Hidalgo, le choix de cette zone d'aménagement concerté est une "absurdité absolue" et une "décision solitaire prise sans concertation aucune".

Des élus locaux de tous bords s'y opposent

Depuis la publication du communiqué de presse ce mardi soir, les réactions politiques se multiplient. Les maires du 12ème arrondissement de Paris (EELV) et de Charenton-le-Pont (LR) ont donné une conférence de presse conjointe avec la mairie de Paris, pour expliquer leur désarroi face à une décision qu'ils jugent "brutale" et "unilatérale".

Nous avons été effrayés de la méthode et de l'absence totale d'information aux élus locaux,

déclare Emmanuelle Pierre-Marie, maire Europe-Ecologie-les-Verts du 12ème arrondissement.

Un lieu éloigné des habitations ?

Le communiqué du préfet précisait que le lieu avait été choisi car "le plus possible éloigné des quartiers résidentiels, commerçants ou des nœuds de transport., et d'autre part, accessibles aux services sanitaires et sociaux." Le maire LR de Charenton-le-Pont, Hervé Gicquel, n'est pas d'accord : "Nous sommes à quelques dizaines de mètres des premières habitations de Charenton et du Centre Commercial Bercy 2, au pied du boulevard périphérique", décrit-il.

Je m'inscris en faux sur le fait de dire que ce lieu est dégagé de toute habitation et résidence.

Un projet urbain prévu de longue date sur le site prêté par la SNCF

C'est dans cette friche industrielle que doit surgir d'ici quelques années le projet urbain Bercy-Charenton, un nouveau quartier composé de logements, de bureaux, de commerces, et d'espaces verts. Des partenariats avaient déjà été signés, selon les élus locaux. Hervé Gicquel explique : "Voilà des années que nous travaillons dessus avec la préfecture de région, avec les services de l'État, avec nos aménageurs. Et là, du jour au lendemain, on donne un coup d'arrêt brutal à cette perspective-là."

Je suis en révolte par rapport à cette décision.

Si aucune solution commune n'est trouvée, les élus indiquent qu'ils utiliseront toutes les voies de recours possibles, y compris une saisie du Tribunal Administratif. Une réunion d'urgence sur le Plan Crack, se tiendra mardi prochain, sous l'égide du préfet de région et en présence de toutes les parties prenantes. L'objectif sera d'apaiser les tensions et de trouver des solutions communes et pérennes.

Des habitants inquiets

Peu de temps après l'annonce, les habitants du 12ème arrondissement, inquiets, se sont concertés. Ce mercredi, parents d'élèves et voisins se sont réunis pour discuter de la situation, et une pétition à été lancée sur Change.org par une habitante : "Non à une Colline du Crack dans le 12e ! Trouvons enfin des solutions durables."

Michel Cerdan est responsable du Conseil de quartier Vallée de Fécamp. Le projet de transfert ne lui parait ni bon pour les habitants, ni pour les toxicomanes. "En tant qu'habitant, ce qui nous préoccupe, c'est que les principaux voisins sont deux centres d'hébergement d'urgence, avec plus de 400 personnes. Ce sont beaucoup de familles qui sont déjà dans la grande précarité, auxquelles on va faire courir des risques."

Il poursuit : "Vu la configuration de la zone, les consommateurs et les gens autour ne vont pas rester sur le boulevard Poniatowski, au dessus des voies ferrées."

Ils vont se déplacer juste à côté : dans le bois de Vincennes, sur la petite ceinture. Il y a une école élémentaire à proximité.

"On ne comprend pas comment la préfecture de police a pu prendre une décision aussi rapidement", conclut-il.

De son côté, la préfecture de police indique que même si "déplacer les usagers de drogue ne permet pas de résoudre définitivement la problématique du crack", il s'agit d'un "devoir vis-à-vis des riverains du 19ème et du 18ème qui ont trop longtemps été éprouvés par la présence des usagers."