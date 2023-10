Crack à Paris : "Le dispositif sanitaire et social doit monter en puissance" demande le préfet de police

"Ce n'est pas un échec", assure Laurent Nunez, invité de France Bleu Paris ce jeudi 5 octobre. Un an après l'évacuation du camp de crack installé dans le square Forceval porte de la Villette, encore "100 à 150 consommateurs de crack errent dans le nord de la capitale" alors que le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin avait chargé le préfet de police d'éradiquer le crack.

"En termes d'actions policière, on ne peut pas faire plus", assure Laurent Nunez. "Je déploie un dispositif policier exceptionnel pour éviter qu'il y ait une reconstitution d'un camp". J'ai chaque jour entre 100 à 800 fonctionnaires de police ou militaires de la gendarmerie mobile déployés pour éviter qu'un point de cristallisation se crée."

"On interpelle beaucoup beaucoup beaucoup" assure Laurent Nunez fier des résultats : 357 interpellations de trafiquants depuis début 2023. Le préfet de police félicite aussi le travail du parquet de Paris et de la justice. "Généralement ils sont condamnés plusieurs années, et s'ils sont en situation irrégulière, ils sont reconduits".

Si la réponse policière est à la hauteur pour le préfet de police de Paris, reste la question de réponse sanitaire et sociale.

"Moi je demande pas aux médecins d'interpeller les trafiquants. Si on ne va pas plus, plus fort, dans la prise en charge sanitaire et sociale on n'éradiquera pas définitivement le crack."

Alors qu'une coordination entre les différents acteurs (ARS, élus, préfecture) a été mise en place pour répondre à cette problématique de la prise en charge des consommateurs de crack, Laurent Nunez tient à préciser : "Je l'impulse mais je ne suis pas responsable de toutes les actions."

"Je ne dis pas que rien est fait. 610 consommateurs sont accueillis toutes les nuits dans des dispositifs de prise en charge, c'était 200 avant. On est passé de 35 à 50 dans les dispositifs hospitaliers. Mais ce dispositif doit monter en puissance."