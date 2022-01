Crack à Paris : le projet de déplacement des consommateurs dans le 12e arrondissement abandonné

Le préfet de police annonce qu'il renonce à son projet de déplacement des usagers du crack de la Porte de la Villette vers le site du 12e arrondissement qui avait été envisagé. Il met en cause la "virulente opposition" de la maire de Paris, Anne Hidalgo.

Il n'y aura pas de transfert des usagers du crack dans le 12e arrondissement de Paris. Le Préfet de police, qui avait indiqué mardi vouloir déplacer les toximanes du nord-est parisien vers une friche ferroviaire de Bercy annonce dans un communiqué l'abandon de ce projet, face à la "virulente opposition de la maire de Paris". Le Préfet de police "ne peut que constater son empêchement par la Ville, (...) la mairie ayant refusé de faire la moindre proposition".

Ce projet de déplacement des consommateurs de crack avait suscité une vive opposition de la part de la Ville de Paris mais aussi de la commune voisine de Charenton, ainsi que l'inquiétude des habitants du quartier. Anne Hidalgo avait annoncé jeudi son intention de saisir la Cour européenne des droits de l'Homme sur le dossier du crack à Paris et de sa gestion par la préfecture de police et le Ministère de l'Intérieur. "On se réjouit de cette décision, devenue inéluctable compte tenu de l'incongruité" du projet, a réagi Emmanuel Grégoir, le premier adjoint (PS) de la maire Anne Hidalgo.

Nouveau bras de fer

C'est donc un nouvel épisode dans le bras de fer entre la mairie de Paris et la préfecture de police concernant la situation des fumeurs de crack du nord-est parisien. Fin septembre, le préfet avait déjà fait déplacer ces toxicomanes des Jardins d'Eole (18e), où ils avaient été regroupés en mai afin de soulager le quartier voisin de Stalingrad (19e), vers un petit square porte de La Villette, limitrophe d'Aubervilliers et Pantin.

"Les habitants du 19e arrondissement, de Pantin et d'Aubervilliers doivent désormais s'attendre à une occupation longue de l'espace public du square car c'est une illusion d'essayer de leur faire croire que des solutions rapides et simples sont possibles pour permettre à ces personnes de se soigner et de se réinsérer", regrette le préfet. Le Préfet de police continuera par ailleurs à demander à la Ville de Paris de nettoyer la place Auguste Baron dans le 19e, car "il refuse qu’un bidonville se construise à cet endroit masquant à la vue des policiers les trafics". Lundi matin, Didier Lallement avait ordonné la destruction d'une quarantaine d'abris.

Une réunion est prévue mardi avec les services de l'Etat acteurs du plan crack. "L'objectif, mardi, est de se mettre à la table des discussions" pour "trouver urgemment une solution" a souligné Emmanuel Grégoire.