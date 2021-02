Craignant un reconfinement prochain, les touristes profitent de la Manche

La crainte d'un reconfinement prochain, associé à un beau soleil et aux premières grandes marées de l'année, il n'en fallait pas plus aux touristes parisiens, lillois ou encore rouennais pour venir passer le weekend sur le littoral manchois.

"L'idée d'un reconfinement même partiel, m'a fait prolonger mon séjour dans le coin", Florence est venue quelques jours chez ses amis dans la Manche et ne compte pas repartir tout de suite. Il faut dire que pour cette Parisienne, la peur d'un reconfinement prochain est légitime, Paris étant l'un des 20 départements dans lesquels des discussions sont en cours pour renforcer les restrictions sanitaires. Alors, elle profite de la vue et du sable blanc de la plage de la pointe de Jonville jusqu'à l'heure du couvre-feu ce weekend.

Le littoral, un atout dans la Manche

Les vacances, le soleil, les grandes marées, le cocktail parfait pour voir les touristes affluer sur le littoral manchois. Après un hiver morose, les premiers weekends presque printaniers font du bien à tous. A Saint-Vaast-la-Hougue, les allées du village préféré des Français en 2019 se remplissent peu à peu. Corine et sa fille Adèle viennent de Rouen, elles dégustent un sandwich à la saucisse sur le port :"Ici c'est super agréable, on a pris un petit appartement à Cherbourg et on profite de la côte".

Masques, casques et lunettes de soleil sur la tête, Christine et son mari ont quitté Lille quelques jours, de peur d'être reconfinés bientôt. Sur un coup de tête ils ont embarqué leur vélo dans la voiture, et depuis leur arrivée, ils avalent quelques 40 km chaque jour dans la Manche :"On profite, il fait beau c'est génial".

A Saint-Vaast-la-Hougue, les premières grandes marées de l'année offrent une balade fabuleuse jusqu'à l'ile Tatihou pour les marcheurs. sur le parking du port, Paule et son mari, ont chaussé leurs bottes, ils se préparent à la traversé :"On vient souvent ici, on adore, il y a la mer et le grand air !"