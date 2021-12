Craon : votez pour l'habitante ou l'habitant de l'année 2021

Ils ou elles ont sauvé des vies pendant la crise sanitaire, aidé à reconstruire la flêche de Notre-Dame-de-Paris, envoyé des robots pour des enfants en Polynésie. 14 habitants ou groupes d'habitants de Craon ont été nominés par la mairie pour le Trophée des Craonnais 2021. Un vote en ligne et par courrier qui dure jusqu'au 14 janvier. Découvrez les 14 sélectionnés.

RoboRAVE, des robots pour la Polynésie

Porté par dix jeunes Craonnaises, l'association RoboRAVE, échange solidaire et citoyen a permis en novmebre dernier d'offrir dix robots au collège Papara en Polynésie. 400 élèves ont ainsi pu être initiés à la robotique dans l'archipel. Un groupe de collégiens polynésiens sera reçu en juin 2022 à Craon.

Mickael Renaud, artisan de Notre-Dame-de-Paris

Mickaël Renaud le gérant de la scierie des Géants à Craon © Radio France - Martin Cotta

Mickaël Renaud, qui a monté sa scierie artisanale en 2020, a été selectionné pour contribuer à la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame-de-Paris, victime d'un incendie en avril 2019. Mi-décembre il a commencé la découpe de chênes pour la flêche.

L'équipe des cadettes de cross-country

Le 13 novembre dernier elles ont participé aux championnats de France de cross-country à Montauban. Elles se sont classées 23èmes.

Les soignants de l'hôpital

Ils sont mobilisés depuis le début de la crise sanitaire du Covid-19. La mairie de Craon a choisi de faire figurer dans la liste des nominés l'ensemble des personnels médicaux, paramédicaux, administratifs et techniques du centre hospitalier local du sud-ouest mayennais (CHLSOM).

Clément Lefebvre, l'étoile montante de l'obstacle

Jeune Craonnais ayant suivi des études à la MFR de l'Hippodrome, Clément Lefebvre fait partie des meilleurs jockeys d'obstacle de sa génération, avec plus de 400 victoires à son actif. Sacré cravache d'argent catégorie obstacles en 2019 et et 2020, il cumule 71 victoires en 2021.

Steeldrum, l'orchestre scolaire en à l'Olympia

Après avoir candidaté avec un clip, la classe d'orchestre "la route du drum" du collège de Volney a été retenue par l'association nationale des concerts à l'école pour participer à un show à Paris les 14 et 15 octobre derniers dans la mythique salle parisienne de l'Olympia.

ES Craon Volley-ball, de la compétition dans la bonne humeur

Les dirigeants de l’ES Craon volley-ball, Josselin Clément, le président, Marc Hautbois, le secrétaire et Thierry Grison, le trésorier, passent la main en juin 2021.

De jeunes cinéastes récompensés

À l’initiative de leur monitrice multimédia, sept élèves de ces classes de la MFR de l’Oudon s’inscrivent au concours national pédagogique "Je filme le métier qui me plaît". Ils écrivent, réalisent, filment et montent un film de moins de 3 minutes présentant de manière ludique le métier de moniteur en MFR. Retenus en sélection officielle pour participer à la grande finale nationale, sur les 2 400 films présentés, ils reçoivent un clap de bronze, l’une des 138 récompenses distribuées.

Rameur indoor

Frustré par les restrictions liées au confinement, ce sportif craonnais décide d’acquérir un rameur et de commencer à s’entraîner avec l’aide d’un coach trouvé sur internet. Motivé par d’autres participants, il s’inscrit aux championnats de France d’aviron indoor même s’il n’est pas licencié d’un club. En janvier 2021, il participe, depuis son salon, aux deux courses : celle du 2000 mètres pour laquelle il termine 8ème sur 17 et celle du 500 mètres pour laquelle il atteint la quatrième place.

Ils recyclent leur carrière et se lancent dans... le recyclage

Anne-Sophie Bréhin et Maxime Hautbois se sont reconvertis pour une cause en phase avec leurs valeurs et utile au territoire en fondant, en 2021, l’entreprise Les Pieds sur Terre. Leur mission est d’accompagner les collectivités, les entreprises et les particuliers à recycler naturellement leurs biodéchets car ces matières organiques peuvent être des ressources utiles aux terres agricoles locales. Ils proposent la collecte séparée des biodéchets, le compostage et broyage de proximité et des animations pédagogiques.

Pêcheurs écolos

Respectivement trésorier, secrétaire et président de l’association La gaule craonnaise de 2002 à 2021, ils œuvrent pendant toutes ces années pour la protection du milieu aquatique, la gestion des espèces piscicoles et la protection de la pêche : travaux d’entretien, gestion des frayères, suivi des pollutions, désenvasement, vidange des plans d’eau, création d’espaces pêche pour les personnes à mobilité réduite, organisation de concours, restauration de passerelles, actions pédagogiques auprès des jeunes.

Des collégiens créent une mini-entreprise

La classe de 3ème Callo du collège Le Prieuré-Frassati propose un enseignement pédagogique inspiré du monde professionnel, en partant de projets initiés et réalisés par les élèves eux-mêmes. En 2021, les collégiens créent, en partenariat avec l’association « Entreprendre pour apprendre », une mini-entreprise de lampes et savons biologiques « Bio E Shop ». En gérant toutes les différentes étapes de la conception à la commercialisation en passant par la production, ils expérimentent le monde du travail.

Danielle Prod'hommme, trésorière au service de votre bien-être

C’est sur le terrain que Danielle Prod’homme apprend la gestion de salaires, les dossiers de demande de subventions et la tenue des comptes d’une association. De 1997 à 2021, elle assume avec sérieux la fonction de trésorière de l’ESC gymnastique volontaire. Cette association organise des séances hebdomadaires d’activités axées sur le bien-être, le sport et la santé, en s’adaptant à chaque personne quelle que soit sa condition physique.

Ils se lancent dans le circuit-court

En 2021, Emmanuel et Florence Doisneau, éleveurs de porc à Pommerieux et Céline et Brice Marsollier, maraîchers-horticulteurs à Renazé, ouvrent le magasin Bienvenue à la ferme - Le Champ des Saveurs. Dans un local de 220m², ils proposent en circuit court des produits fermiers locaux et de saison : crèmerie, viande, poissons, légumes, fruits, épicerie... Magasin pilote sous l’enseigne nationale « Bienvenue à la ferme », le projet a été mis en lumière par de nombreux reportages.