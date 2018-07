Ussel, Corrèze, Haute-Vienne

Diane Escurrat, fondatrice et présidente de l'association "Les paluches du cœur" insiste sur le mot de protection. Car stériliser les chats c'est leur rendre service. "Lorsqu'ils sont trop nombreux ils ont beaucoup de maladies." C'est éviter aussi un risque d'éradication si leur nombre devenait trop important. Car c'est bien déjà le cas à Ussel où avant même la création de l'association Diane Escurrat recevait des appels d'habitants. Et c'est pire en campagne précise la jeune "Ça explose" dit-elle. L'association a justement décidé d'agir outre à Ussel sur les communes de Saint-Angel, Aix, Mestes, Liginiac et Chirac-Bellevue.

Trois portées par an

La situation est d'autant plus explosive que la douceur du climat ces dernières années augmente le phénomène. Car les hivers sont trop courts. _"A partir de mars les femelles sont en chaleur et font des petits deux mois après "_explique Alexia Coudert de la SPA de la Haute-Vienne. Elle peuvent retomber en chaleur dès le mois de mai et on arrive en novembre où les chattes peuvent avoir fait jusqu'à trois portées". Contre une seule autrefois. Et une portée c'est à chaque fois 4 à 8 petits.

Les refuges débordés

La conséquence est une progression exponentielle des chats errants et par ricochet de leur nombre récupérés par les refuges qui sont tous pleins désormais. Il y a par exemple actuellement 150 chats à la SPA de Tulle. "Dont 50 chatons" précise la présidente Agnès Bassinet. Ils sont 200 au refuge de la SPA de la Haute-Vienne à Couzeix, plus 450 en famille d'accueil. Seule solution : la stérilisation. La Haute-Vienne est le seul département français à mener des campagnes sur tout son territoire. Avec chaque année 2000 chats stérilisés en deux semaines.