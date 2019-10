Création d'entreprise : les femmes sont moins prises au sérieux que les hommes

C'est le constat dressé par Valérie Rosello. Elle est responsable d'une entreprise de formation en Sarthe. Elle estime que les femmes doivent batailler beaucoup plus que les hommes pour créer leur entreprise, convaincre les banques et mettre fin aux préjugés

Le Mans

Les femmes représentent 48 % de la population active, mais seulement 30% des chefs d'entreprise. " Cela ne m'étonne pas" réagit Valérie Rosello. Cette quinquagénaire a changé de vie professionnelle, il y a un peu moins d'un an. " Je travaillais au Mans dans le secteur de la puériculture". Suite à une restructuration de son entreprise Valérie Rosello s'est "remise en question. Cela a été pour moi, l'opportunité de faire un bon changement". Après un bilan de compétence et une formation, elle décide de reprendre les rennes d'une entreprise de formation Orient'Action qui possède deux antennes à Saint Saturnin et à La Ferté Bernard. " Je n'ai pas eu trop de problème à monter mon projet car la structure existait déjà et je n'ai pas eu de gros besoins de financement".

Prêts bancaires : les femmes qui créent leur entreprise essuient deux fois plus de refus que les hommes

Car l'argent est le nerf de la guerre et le constat est implacable. Une femme qui demande un prêt à une banque pour créer son entreprise essuie 2 fois plus de refus qu'un homme selon le site anaxago.com qui a consacré un dossier complet sur l'entrepreunariat au féminin en janvier 2019. " Souvent la parole des femmes est prise moins au sérieux que celles des hommes" constate Valérie Rosello; " On a l'impression que ce que l'on dit est moins important qu'un homme. Et puis on a aussi l'impression que les femmes ne peuvent pas assumer de gros projets". Et de fait aujourd'hui, 100 % des PDG des entreprises du CAC 40 sont des hommes, même si la loi Copé-Zimmermann contraint (depuis 2011) les grandes sociétés françaises à se doter d'un conseil d'administration comptant au moins 40 % de femmes.

Les femmes sont encore payées moins cher que les hommes

Sans parler des inégalités salariales. En équivalent temps plein, les femmes touchent 18,5 % de moins que les hommes, selon l’Insee. En 2015, le salaire mensuel net moyen des hommes était de 2 438 contre 1 986 euros pour les femmes, soit 452 euros de moins. Reste aussi à changer les mentalités à la maison. " Même si les choses évoluent, ce sont encore les femmes qui s'occupent souvent des tâches ménagères et des enfants, ce qui complique l'organisation d'une cheffe d'entreprise" estime Valérie Rosello. "Je pense que c'est une question d'éducation et qu'à l'avenir ce sera un petit peu différent parce que quelque soit l'âge et quelque soit le sexe on essaye que tout le monde puisse s'exprimer de la même façon mais ce n'est pas encore le cas aujourd'hui".