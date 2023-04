Création d'une application pour signaler les violences intrafamiliales sur son lieu de travail

C'est une première en France. L'application Luciole permet à un salarié victime de violences intrafamiliales de les signaler depuis son lieu de travail sans que personne dans l'entreprise ne soit au courant. Le logiciel, installé sur les ordinateurs de la société, est codé. Le signalement est envoyé à une association locale compétente. Le Pays Basque, où l'application a été créée, va servir de territoire test avant un éventuel développement dans le reste de la France.

"Le monde économique a une responsabilité"

Sébastien Carré , qui a eu l'idée et a cocréé Luciole avec 4 associés, est parti d'un constat simple : les violences intrafamiliales, derrière le drame humain, ont un impact sur l'entreprise. Les arrêts maladies répétés et la souffrance psychologique qui se répercutent sur la production du salarié victime, lui faisant commettre des erreurs et provoquer un manque de concentration, peuvent finir par déboucher sur un licenciement. La société ne peut se désintéresser de ce fléau. "Ces gens-là se retrouvent en surendettement et parfois même à la rue. Le monde économique a une responsabilité et une certaine solidarité pour accompagner ces personnes", affirme Sébastien Carré, par ailleurs directeur général de la CPME (Confédération des Petites et Moyennes Entreprises) des Pyrénées-Atlantiques.

Le concept de Luciole consiste à installer sur les ordinateurs de l'entreprise un logiciel codé. En cliquant sur l'application, le salarié se voit proposer de remplir un formulaire avec son identification, ses coordonnées, le moment où il souhaite être recontacté et le motif de sa demande d'aide : psychologique, juridique, logement d'urgence... Le formulaire est alors rerouté vers une association locale compétente, référencée par la préfecture. L'objectif, c'est que ces femmes-là (98% des victimes, ndlr) puissent avoir le courage, et c'est très difficile, de pouvoir lancer une alerte", affirme Sébastien Carré.

Une application cryptée

L'application étant cryptée, personne dans l'entreprise n'a connaissance de la démarche du salarié, pas même les dirigeants. "On ne peut pas savoir de quel ordinateur c'est parti. Cela n'interfère pas non plus dans l'intranet des entreprises".

Luciole s'adresse à tout employeur : entreprise, collectivité, institution, association. Pour en bénéficier, elles devront s'acquitter d'un abonnement de 600€ HT par an. "Si ça rebute 600 euros par an, je ne comprends plus le sens de la vie, lâche Sébastien Carré. Ce n'est rien par rapport au coût pour l'employeur de l'absentéisme du salarié victime", et puis cela rentre dans la démarche RSE (responsabilité sociétale des entreprises). D'ailleurs, il est prévu de créer un label Luciole qui pourra être affiché par les utilisateurs de l'application.

Création d'hébergements d'urgence

Les bénéfices, gérés par une Fondation spécialement créée, seront reversés aux associations et serviront à rénover des logements pour en faire des hébergements d'urgence. Les fondateurs de l'application sont déjà en contact avec Action Logement, acteur de référence du logement social et intermédiaire, et l'association basque de réinsertion Atherbea.

L'application, actuellement présentée aux associations, aux décideurs, collectivités et représentants de l'État, sera concrètement lancée à la mi-mai. Elle ne concernera, dans un premier temps, que le Pays Basque, territoire test. Les cinq cofondateurs, qui ont investi personnellement 150.000 euros, espèrent pouvoir ensuite développer l'application dans le reste du pays et être reconnus d'utilité publique.