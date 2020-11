"Créatrices de joie de vivre" : elles lancent un calendrier de l'Avent inversé et solidaire

Elles se présentent comme des " créatrices de joie de vivre". Deux jeunes femmes ont lancé un calendrier de l'Avent inversé et solidaire. Chaque jour, au lieu de prendre un chocolat dans le calendrier, vous y mettez un cadeau pour les plus démunis. Énorme succès dans le Finistère et ailleurs.

Mangaïa s'est installée l'été dernier à Lannédern dans les Monts d'Arrée. Depuis le fin fond du Finistère, elle a relancé l'idée du calendrier de l'Avent, inversé et solidaire, dont elle avait eu l'idée l'an dernier à Lille avec son amie Fanny. L'idée est simple : au lieu de prendre un chocolat dans votre calendrier de l'Avent, vous prenez une boite où vous déposez chaque jour un objet, un cadeau qui sera distribué à quelqu'un dans la précarité.

Déjà une quinzaine de points de collecte dans le Finistère

Les deux jeunes femmes se présentent comme des " créatrices de joie de vivre". L'hiver dernier, elles étaient toutes les deux à Lille, " sans enfant au moment de Noël. Alors on a eu envie de faire autre chose que de boire du champagne et manger de petits fours." Alors, elles lancent l'idée de ce calendrier inversé. L'initiative a parfaitement marché, de sorte que Mangaïa a décidé de recommencer en Bretagne où elle s'est installée. " _On a déjà une quinzaine de points de collecte dans le Finistère. On est en train d'aider des gens à prendre le relais dans d'autres régions de France. Le téléphone sonne en permanence. C'est génial_!"

Les points de collecte sont à retrouver sur le site de la bulle inattendue.