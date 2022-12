Perpignan : front commun du conseil municipal pour maintenir la crèche dans l'hôtel de ville

Le Pessèbre de la mairie de Perpignan doit être démonté. La décision du tribunal administratif est tombée ce matin, à partir de sa notification légale, la mairie aura 24 h pour démonté la crèche installée dans le hall d'entrée. Une décision dont la mairie va saisir le Conseil d'Etat pour faire appel, mais la crèche, elle ne bougera pas avant la fin d'année 2022. L'équipe municipale a d'ores et déjà prévu de s'acquitter de l'astreinte, 100 € par jour de retard que prendra le démontage de la crèche.

"La mairie fait appel de cette décision"

"Je n'ai fait que suivre ce que faisaient mes prédécesseurs." Pour Louis Aliot, maire de Perpignan, hors de question de démonter la crèche avant la fin des fêtes de fin d'année. Le conseil municipal a décidé de saisir le Conseil d'Etat pour faire appel de la décision de justice " On ira défendre devant le conseil d'état, en marquant la spécificité du Pessèbre en Roussillon et en pays Catalan et qui correspond à notre culture, nos traditions et qui est passé dans le domaine laïc".

Les élus prévoient de participer à l'astreinte via des dons

Un appel qui ne sera pas suspensif, ce qui veut dire que malgré la contre-attaque juridique du conseil municipal, il devra tout de même s'acquitter de l'astreinte, sanction financière qui s'applique à hauteur de 100 € pour chaque jour de retard que prend le démontage de la crèche. Le maire Perpignan l'assure "beaucoup de gens veulent participer à ces astreintes", les élus ont également décidé de participer au règlement de la somme "via des dons faits à la commune qui elle s'acquittera de payer l'astreinte".

"L'opposition est unie avec la majorité sur ce sujet"

Christine Bruzy, cheffe de file de l'opposition l'affirme. "Nous avions auparavant quand nous étions dans la majorité mit une crèche [...] donc à partir du moment où les anciens élus que nous sommes avions pris cette décision, on ne voit pas pourquoi aujourd'hui on dirait que nous ne sommes pas d'accord que le Pessèbre se trouvent dans la mairie." L'élue de droite a également prévu de participer au règlement de l'astreinte : "A titre personnel j'ai bien sur prévu de la faire et nous serons plusieurs à le faire."