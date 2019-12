Crèche de Noël : une association demande au préfet d'intervenir à la mairie de Beaucaire

Beaucaire, France

Cette crèche de Noël, "c'est un pied de nez à la justice" lance Michel Viala. Le président de l'association Libre Pensée du Gard dénonce l'installation d'une nouvelle crèche cette année à la mairie de Beaucaire, alors que le tribunal administratif de Nîmes s'est prononcé en leur faveur en avril 2018. Plusieurs associations avaient saisi la justice en 2016 en vertu de la loi de 1905.

"On ne peut pas s'attaquer comme ça à une exposition, sinon on peut aussi brûler des livres comme d'autres faisaient." - Julien Sanchez, le maire de Beaucaire

L'association Libre Pensée a donc envoyé un courrier au préfet du Gard il y a une dizaine de jours pour lui demander d'intervenir. Mais Julien Sanchez, le maire de Beaucaire, n'est pas inquiet. Pour l'élu du Rassemblement National, ce n'est pas une crèche religieuse mais une crèche provençale similaire à une exposition culturelle. "Nous sommes aux portes de la Provence et ici la crèche provençale et les santons c'est une tradition, quelque chose d'important. Le tribunal une fois m'a donné tort sur une crèche de 2016. Là c'est une crèche de 2019. C'est une autre exposition" insiste le maire de Beaucaire. Sans demi-mesure, Julien Sanchez ajoute, "on ne peut pas s'attaquer comme ça à une exposition, sinon on peut aussi brûler des livres comme d'autres faisaient".

La crèche de Noël installée dans la mairie de Beaucaire pour ce Noël 2019. © Radio France - Valentine Letesse

"Qu'il enlève Marie, Joseph, l'âne et le bœuf et bien sûr le petit Jésus. Là ce sera une crèche de santons provençaux et non une crèche chrétienne !" - Michel Viala, président de l'association Libre Pensée du Gard

Le maire s'appuie également sur les dernières décisions du Conseil d'État, pour lui, sa crèche de Noël relève des exceptions autorisées. "C'est expliquer les traditions, expliquer les vieux métiers, expliquer l'histoire de notre pays" répète Julien Sanchez. "Bravo !" répond Michel Viala. Mais dans ce cas, "qu'il enlève Marie, Joseph, l'âne et le bœuf et bien sûr le petit Jésus. Là ce sera une crèche de santons provençaux et non une crèche chrétienne" nous raconte le président de Libre Pensée du Gard. Sans oublier de préciser, "qu'en faisant fît du tribunal administratif, Monsieur Sanchez ne montre pas l'exemple dans sa commune en ne respectant pas" la décision prononcée par la justice. En attendant et sans décision du préfet, conclu Julien Sanchez, il est hors de question d'enlever cette crèche de Noël.