Crèche fermée à cause de cafards : les salariées réaffectées ailleurs à Forbach

Forbach, France

La crèche l'Ilot Trésors de Forbach toujours fermée à cause des cafards. Les enfants n'y sont plus accueillis depuis le 4 octobre. Les salariées qui devaient reprendre le travail vendredi dernier ont à nouveau exercé leur droit de retrait, car malgré une grande opération de désinsectisation, les cafards sont toujours là. Ils sont aussi présents dans l'hôtel voisin, réquisitionné par l'Etat pour héberger des migrants dans des conditions précaires, avec un problème persistant de stockage de nourriture.

Ce lundi, la Croix Rouge, qui gère la structure, a donc décidé - avec leur accord - de réaffecter ses 8 salariés dans deux autres crèches de la commune, en attendant un projet de déménagement dans une autre partie de la ville (projet de construction d'un bâtiment qui aboutira dans 1 an minimum).

L'hôtel voisin, me semble-t-il, ne répond pas aux normes sanitaires les plus élémentaires

Pour Cédric Lavenu, le responsable de la Croix rouge dans le Grand Est, les opérations de nettoyage mises en place depuis un an n'ont malheureusement plus d'effet, "les insectes ont développé une résistance et ne sont plus éliminés". Pour Cédric Lavenu, il faut maintenant traiter de fond en comble l'hôtel voisin qui selon lui "ne répond pas aux normes sanitaires les plus élémentaires". Le responsable de la Croix Rouge précise qu'il ne stigmatise pas les migrants, par ailleurs pris en charge ailleurs en Lorraine par la Croix Rouge : "La seule problématique est celle du bâtiment".

La Croix Rouge a obtenu un rendez-vous avec la sous-préfète de Forbach la semaine prochaine, le 25 octobre, pour évoquer le problème d'insalubrité de l'hôtel voisin et envisager peut-être un relogement des migrants dans un bâtiment plus adapté proposé par la mairie de Forbach dans le quartier du Wiesberg