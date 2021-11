PHOTOS - La dernière crèche de Christian Prades à la cathédrale de Nîmes

Christian Prades prévient : "C'est la sixième édition de cette crèche et c'est la dernière dans ma tête et ce sera la dernière réalisée... par lassitude, par fatigue, et par l'emploi du temps qui me réclame ailleurs aussi. Je l'ai encore plus axée [cette année 2021] sur un lieu. Je l'ai appelée la crèche de Palestine." Et dans cette crèche qui s'étale sur 3 tableaux, le centre sera tenu par une étable : "Une étable pauvre, la pauvreté... du Christ. Il y a des morceaux de bois, des tissus... tout déchirés... une étable qui a vécu déjà." Sur le côté droit, une évocation de la Palestine : "Ces bois courbes recouverts de sable, ce sont des douelles de tonneau, et ça représente les dunes. Au lieu de faire des tas de sable classiques." Et sur la gauche : "Des santons provençaux, des santons de 15 centimètres. Entre deux volets ouverts. Deux anciens volets de ferme, ouverts, le ciel étoilé derrière, et les santons qui marchent..."

Si les santons seront toujours là, terminé le village provençal des années précédentes avec sa boulangerie, son homme saoul titubant dans les rues et Brassens jouant de la guitare. Au centre, une étable donc, en Palestine. Et dans l'étable, un couple juif avec leur enfant : "Jésus va être dans un berceau sans paille. Il va être dans un talit juif. Je représente toujours le judaïsme. Jésus était juif, il est mort juif, je crois. Dans chaque crèche, il [ce talit] y a été. Des fois on le voyait, des fois on ne le voyait pas. Là on va bien le voir car il est dans le berceau. Et j'y tiens parce que ici [sur un pilier de la cathédrale de Nîmes], il y a un animal là-haut, c'est un bélier, il tient la Thora. Donc on y est." Cette crèche encore en construction sera présentée et bénie le 8 décembre. Une cérémonie qui commencera à 17h30 à Saint Paul par une marche des lumières en direction de la cathédrale, suivie d'une messe à 18h30 puis de la présentation et la bénédiction de la crèche à 19h30 avant, à 19h45, une soupe à l'oignon servie sur la parvis de la cathédrale.

à droite de l'étable, l'évocation de la Palestine © Radio France - Philippe Thomain