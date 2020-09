Crèches : le casse-tête sanitaire

Les tout petits sont les premiers à faire leur rentrée, à Ajaccio, les crèches ont commencé à accueillir les enfants ce lundi après-midi par petits groupes. Une rentrée qui se prolonge jusqu'à ce mardi soir dans des conditions évidemment particulières en raison de l'épidémie de Covid.

« Une rentrée parfaitement organisée »

Les agents respectent les gestes barrières et procèdent régulièrement à des désinfections © Maxppp - maxppp

Un protocole sanitaire très précis a été mis en place. Les parents, par exemple, ne peuvent plus pénétrer à l'intérieur des locaux, les enfants, eux, sont accueillis à des heures différentes afin de limiter l'affluence, et bien sûr les agents respectent les gestes barrières et procèdent régulièrement à des désinfections. Tout est mis en place pour assurer la sécurité affirme-t-on du côté de la mairie, Annie Costa, élue petite enfance à la ville d'Ajaccio : « Les points essentiels sont : pas de parents dans les crèches, des rentrées différentes par section, les masques, les sur chaussures »

Je crains tout simplement que le virus soit présent dans la crèche et qu’il l’attrape

Pourtant certains parents s'inquiètent, c'est le cas de Paula, pour son fils Dariu Maria : « On va le mettre là il aura tout juste 3 mois donc déjà ce n’est pas facile mais en plus avec le Covid qui circule c’est une raison de plus pour stresser un peu…Si le virus circule toujours autant je vais réfléchir, je crains tout simplement que le virus soit présent dans la crèche et qu’il l’attrape. »

Les consignes sanitaires ne sont pas à prendre à la légère

La responsable de la crèche des haras, Claire Simonet, se veut rassurante, toutes les activités au sein de la crèche ont été aménagées : « On a privilégié les petits groupes, chaque enfant va avoir son petit gobelet avec ses feutres, les jeux en communs et vélos tout ça sont désinfectés après utilisation et c’est un gros travail. Il faut jouer le jeu, les consignes sanitaires ne sont pas à prendre à la légère. »

Toutes les activités au sein des crèches ont été aménagées © Maxppp - maxppp

Et si jamais un enfant présentait le moindre symptôme les parents seront immédiatement alertés comme le stipule le protocole.