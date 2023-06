Créée en 1973, l'usine Mars Petcare de Saint-Denis-de-l'Hôtel fête ses 50 ans cette année

L'usine Mars Petcare de Saint-Denis-de-l'Hôtel fête ses 50 ans cette année, elle est spécialisée dans les pâtés pour chats et chiens et c'est une des deux usines en France de l'entreprise pour l'alimentation et le soin des animaux. Avec des marques comme Whiskas ou Pedigree, c'est le deuxième acteur principal en France avec 25% de part de marché : "Nous nourrissons plus de 13 millions de chiens et de chats en France actuellement" commente Romain Dumas, PDG de Mars Petcare France.

C'est en 1973 que l'usine produit sa première boite de pâté pour chat, de la marque Kitekate. En 1993, les équipes de recherche et développement de l'usine de Saint-Denis-de-l'Hôtel mettent au point le pochon individuel pour le pâté. Une "marque de fabrique de cette usine" qui assure la production de pâté pour chat Whiskas et la mise en sachet de celui-ci.

520 pochons fabriqués par minute

Au coeur de l'usine, le bruit des machines est assourdissant. C'est ici qu'est fabriqué la pâté "La viande est d'abord broyée et dans les équipements qui vont mélanger les ingrédients, nos viandes et nos poudres, nous allons arriver à une mixture que nous allons cuire avant de mettre le tout dans des pochons" explique Chloé, employée de l'usine, dans la salle d'émulsion.

Après cette phase de cuisson, la sauce et la gelée sont ajoutées puis chaque pâté est mise dans un pochon individuel par une machine. Ce sont 520 pochons par minutes qui sont fabriqués, scellés pour éviter l'oxydation des viandes puis stérilisés. "Au sein de l'usine, il y a deux lignes de productions de pochons et une ligne de production de boites pour mettre tous nos produits." détaille Maurice Dadoun, directeur de l'usine.

Une machine met la pâté dans des pochons individuels © Radio France - Antoine Vandendrische

Les pochons sont ensuite mis en boites, soumis à de multiples contrôles qualités "Celui de la viande, de sa texture, de la date de consommation, puis, plus important encore, nous faisons un contrôle aux rayons X pour vérifier qu'il n'y a ni bout de verre, ni bout de ferraille, ensuite les boites sont expédiés." explique Mimoun, employé depuis un an.

Un investissement de 100 millions d'euros

Dans le cadre du sommet Choose France, l'entreprise a décidé d'investir sur le site de Saint-Denis-de-l'Hôtel 100 millions d'euros pour augmenter sa cadence de production : "Nous allons pouvoir ouvrir deux nouvelles lignes de production de pochons à la fin de l'année 2024, aujourd'hui la production est de 26 000 tonnes, et nous aurons un accroissement de 44 000 tonnes de pochons, soit un accroissement de 70% de notre capacité." affirme Maurice Dadoun "Nous avons 167 ouvriers dans l'usine, il y en aura 22 de plus."

Une augmentation des coûts de production

Avec l'inflation, l'entreprise a constaté une augmentation de ses coûts de production, comme l'analyse son PDG Romain Dumas : "Avec le coût des matières premières et de l'énergie, pour nos marques il y a une hausse de coûts 30%. Nous avons joué notre rôle d'amortisseur, nous n'avons pas demandé par les prix un impact total. Il y a eu une hausse, c'est vrai, elle est dans la moyenne d'environ 9% pour les fabricants d'agro-alimentaire, dans l'industrie du Petcare, nous sommes dans cette moyenne-là."

L'entreprise a également manifesté l'envie d'aider les associations contre les abandons d'animaux et vise une neutralité carbone d'ici 2050. Pour y arriver, une chaudière biomasse devrait être installée entre la laiterie de Saint-Denis-de-l'Hôtel et l'usine de Mars Petcare, elle pourrait permettre une réduction de 80% des émissions de CO2 en réutilisant des déchets forestiers.