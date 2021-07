"Crème solaire et gestes barrières pour cet été" explique Jean-Baptiste Lemoyne

Alors que les activités touristiques reprennent progressivement pour cet été, le secrétaire d'État au tourisme Jean-Baptiste Lemoyne appelle tout de même à la prudence pour les vacances, afin d'éviter une quatrième vague à la rentrée de septembre. La prudence qui sera de mise notamment pour les croisières qui reprennent à Marseille ce week-end. Un protocole sanitaire strict est mis en place à bord et les excursions se feront dans une "bulle" sanitaire pour les voyageurs.

"Les croisières reprennent enfin et grâce à des protocoles sanitaires très sérieux parce qu'il est très important que vacances rime avec prudence et vigilance. C'est très important d'avoir ces précautions pour s'assurer que les croisières ne refermeront pas parce que c'est très important pour l'économie de nos territoires : à Marseille c'est pas loin de deux millions de croisiéristes chaque année." - Jean-Baptiste Lemoyne

Ce jeudi entre également en vigueur le pass sanitaire européen. Mercredi, le porte-parole du gouvernement Gabril Attal a annoncé que les tests seront payants pour les touristes étrangers à partir du 7 juillet. Jean-Baptiste Lemoyne confirme la mesure et assure qu'elle ne concerne pas les Français qui vivent à l'étranger et reviendront en France pour les vacances. Mais le ministre tient à rappeler que les tests seront nécessaire à l'étranger car il est important de garder en tête que l'épidémie est toujours là.

"Le combat n'est pas terminé. Il faut prendre des précautions, on est encore dans cette lutte contre le variant Delta, même si on a des taux d'incidence qui sont faibles, il faut faire attention au variant Delta qui a une très grande contagiosité et c'est pour ça que la vaccination doit continuer de monter en puissance. C'est aussi un appel que je lance."