Crémieu : des militants dans les arbres contre l'abattage des marronniers

Des manifestants s'opposent ce lundi à l'abattage de plusieurs marronniers à Crémieu, dans le Nord-Isère. La mairie veut les retirer pour sécuriser un accès de la ville. Pour l'association des Amis des Citoyens Pour Crémieu, c'est une atteinte à l'un des plus beaux points de vue de la commune.

"Oui à la sécurité mais en respectant l’existant !" C'est en quelques mots la position des Amis des Citoyens Pour Crémieu (ACPC), concernant l'abattage polémique de plusieurs marronniers à l'entrée de la commune du Nord-Isère. La mairie veut sécuriser ces accès, mais pour aux ça ne passe pas. Ce lundi, plusieurs manifestants se sont positionnés près des arbres pour empêcher qu'ils soient coupés.

Certains manifestants sont montés dans les arbres pour empêcher leur abattage

Un problème de sécurité

Le projet de la mairie vise à sécuriser l'un des accès à la ville. Celui du Boulevard de la Porte Neuve qui relie Crémieu depuis la D65 à Siccieu via la D52. D'après l'association Lo Parvi, sollicitée par la mairie pour expertiser les trois arbres concernés, ils seraient très fragilisés et pourraient se casser au moindre choc avec, par exemple, un véhicule. La mairie veut donc abattre ces marronniers et installer des ralentisseurs afin de réduire les risques à l'entrée de Crémieu.

Un argument sécuritaire qui ne convainc pas les ACPC. "Ça fait 30 ans que j'habite là et je n'ai jamais vu d'accidents", déclare la secrétaire de l'association, Lucinda Dos Santos, "les élus veulent aller très vite pour montrer qu'ils font des choses. On est dans la précipitation. Les riverains sont à peine informés." Pour elle, il y a derrière tout ça une démarche électoraliste.

D'autres solutions ?

Les Amis des Citoyens Pour Crémieu refusent d'être pris pour des "anti-tout", hermétiques aux projets d'aménagement. "On ne s'oppose absolument pas aux ralentisseurs", affirme Lucinda Dos Santos, "on demande un moratoire pour trouver une solution intermédiaire. Il y a un bureau très qualifié sur le sujet."